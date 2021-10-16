Как в Татарстане поссорились прививочники и антипрививочники

Конфликтолог из КФУ — о том, почему повышается градус дискуссии вокруг вакцинации в Татарстане и что с ним делать

Фото: Ринат Назметдинов

Общественная дискуссия между прививочниками и антипрививочниками всегда была довольно сильной. Но за последние две недели в Татарстане она обострилась особенно. Агрессия нарастает с обеих сторон, и такого градуса конфликта, пожалуй, соцсети не видели со времен украинских событий. И не только соцсети — споры бурлят в рабочих кабинетах, на уютных кухнях и в семьях. Антипрививочники множат многочисленные конспиративные теории и откровенно бредовые истории о заговоре мировой закулисы. Сторонники вакцинации обвиняют своих оппонентов, что это они виноваты в мутации коронавируса и в многочисленных смертях от инфекции. QR-коды породили новый виток дискуссии, общество окончательно раскололось на «ваксеров» и «антиваксеров». Уже пошли разговоры о сегрегации, некоторые особо агрессивно настроенные граждане употребляют слово «Холокост», сравнивая невозможность сходить в ресторан (по собственному выбору) с гибелью десятков миллионов людей. Что же породило такую вражду? Почему общество так быстро раскололось на «наших» и «не наших»? Евгения Храмова, доцент кафедры конфликтологии КФУ, высказывает «Реальному времени» свою точку зрения на причину этого явления и предлагает способы снижения градуса общественной дискуссии.

«В плане пропаганды сарафанное радио более убедительно»



— Что происходит, почему возникла такая жесткая конфронтация? Есть только два лагеря почти без промежуточных мнений. Одни недовольны ограничением свобод и не хотят видеть реальной опасности. Другие обвиняют первых в том, что из-за них распространяется вирус.

— Если говорить чисто теоретически, о том, как конфликтология смотрит на проблему — это сугубо информационный конфликт. Он сформировался не сейчас. Он в латентной, скрытой стадии зрел долгие годы. Получилось так, что в конфликте имеются две стороны: общество, которое воспринимает или не воспринимает информацию от государства — и государство, которое информацию дает в достаточно дозированном виде. Эту информацию общество вольно интерпретировать как ему угодно. В результате сложилась некая форма недоверия к тому, что подается в виде информационного блока. Люди, соответственно, выбирают, кому они больше доверяют. Официальным источникам, Youtube-каналам или бабе Мане у подъезда. В плане пропаганды сарафанное радио более убедительно. В результате получается, что про вакцину говорят, какая она самая замечательная, а у людей эти рассказы вызывают недоверие: как может быть замечательным то, что было сделано за такой короткий срок? Их сложно убедить, что вакцина сама по себе представляет достаточно неновый продукт, просто, условно говоря, в эту вакцину «подселен» новый штамм вируса. А механика действия та же самая. Но об этом лучше расскажут биологи.

Но людям об этом рассказывают достаточно скудно, они просто не знают об этом. С другой стороны, между собой население общается, рассказывает страшилки, а в них обычно больше верят, чем в хорошее. Это специфика времени. Люди давно привыкли надеяться только на себя. И они воспринимают ту информацию, которая им удобна. Сравнивают текущую ситуацию с фактами, которые видели до этого, как им помогали или не помогали, как они сами выкручивались из сложных ситуаций. В итоге в обществе складывается естественный пул недоверия: я не доверяю всему, даже хорошему, что мне говорит через СМИ наше государство.

Исходя из этого и складывается это противостояние. Вакцины, прививки, «заставлять-не заставлять» — это все только триггеры. Было бы что-то другое — ругались бы по другому поводу.

Фото: Максим Платонов

Людей уже давно втянули в состояние, когда нужно, условно говоря, постоянно доказывать, что ты не верблюд, отстаивать свою точку зрения. Общество сильно напряжено

«Людей поставили в условия отсутствия выбора»

— Но почему настолько резко? Доходит до споров чуть ли не с кровавой пеной у рта.

— Виновато социально-экономическое положение. Чисто психологически и социально люди вымотаны. Сначала кризис 2008-го, потом политические противостояния, люди втягиваются в силовой дискурс, Украина, еще что-то... Людей уже давно втянули в состояние, когда нужно, условно говоря, постоянно доказывать, что ты не верблюд, отстаивать свою точку зрения. Общество сильно напряжено. Ковидные ограничения, которые пролонгированно тянутся с 2020 года, оказывают влияние на социально-экономическое состояние людей, на их психику. К сожалению, в локдаун многие потеряли работу — а это, согласитесь, сложно назвать позитивной стимуляцией.

К тому же на фоне этого людей поставили в условия отсутствия выбора. Вопрос не в том, что кого-то заставляют делать прививку, а в том, что прямо сейчас условий для выполнения требований нет. Если мы просто зайдем в поликлинику, то увидим, что она не обеспечивает такой пациентооборот, который хлынул сейчас. Это чисто социальная проблема. Невозможно столько людей одновременно привить, дать медотводы и так далее.

От редакции: на то, чтобы привиться, у населения Татарстана было минимум 9 месяцев. Очереди в прививочные пункты образовались только после того, как было опубликовано постановление о вводе QR-кодов. Сегодня открываются дополнительные пункты вакцинации, некоторые из них (к примеру, у ТЦ «Мега»), работают круглосуточно.



«Если бы планомерно это объясняли и не делали шагов, которые сбивают людей с толку... »

— Вот я тоже гражданин, я привился, хотя к государству отношусь без особого доверия. Почему я поступил иначе?

— Главная ошибка, которая была сделана в самом начале кампании по вакцинации, в том, что именно тогда надо было показать закон. Боюсь ошибиться, но кажется, он 1994 года — о том, кто, какие социально-профессиональные группы обязаны прививаться в случае санитарно-эпидемиологической угрозы. Этот закон придумали не вчера, он на самом деле достаточно старый. Там все четко прописано, какие категории граждан при возникновении пандемии прививаются, не произнося ни слова, потому что они работают в потенциально опасных сегментах экономики. Государство через подконтрольные ему СМИ должно было сказать об этом. У нас это не было сделано. Потом вспомнили о законе, но время было упущено, принцип недоверия уже сложился.

А в сопротивление ушли сейчас уже и те, кто должны вакцинироваться. Мол, почему мы-то? Идет чисто психологическое сопротивление: «Мне навязывают!». Если бы планомерно это объясняли и не делали шагов, которые сбивают людей с толку...

От редакции: «Реальное время» публиковало подробный эксплейнер, который объясняет законодательные нормы, согласно которым обязательная вакцинация совершенно законна. Почитать его можно здесь.

Фото: Василий Иванов

Если мы не хотим роста социального напряжения — надо ровно информационно работать с населением, объясняя, что и почему

«В онлайн-дискуссии вступать не стоит»

— Есть ли способ снизить градус напряжения в обществе?

— Если мы не хотим роста социального напряжения — надо ровно информационно работать с населением, объясняя, что и почему. И обеспечить все условия для того, чтобы у людей была возможность спокойно прививаться, а не устраивать баталии в поликлиниках.

— Многие мои знакомые спорят между собой, веря, что человека можно переубедить.

— Все зависит от того, какая дискуссия ведется. Я считаю, что в онлайн-дискуссии вступать не стоит. Это виртуальный мир, его не существует. Если хотите сохранить себе здоровье, не надо залезать в онлайн. Люди, которые втягивают вас там в дискуссии, питаются вашими эмоциями. Вы нажимаете кнопку, закрываете окно — и этого мира не существует.

А вот когда люди ссорятся оффлайн — нужно включать мозг и помнить, что такое культура общения. Перед тобой близкий человек, с которым ты долгое время знаком. Подумай, прежде чем сказать лишнего, включи логику, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Последствия будут таковы, что ты на пустом месте испортишь с человеком отношения.

У нас нет коммуникативной культуры в обществе. Она разрушена, ее не построили заново. Это еще одна причина — даже не психологическая. Люди не привыкли общаться в бесконфликтном режиме.

Фото: Максим Платонов

Если хотите сохранить себе здоровье, не надо залезать в онлайн. Люди, которые втягивают вас там в дискуссии, питаются вашими эмоциями. Вы нажимаете кнопку, закрываете окно — и этого мира не существует

«Вполне возможно перерастание информационного конфликта в политический«

— К чему существующее напряжение может привести?

— Если не будут решаться те вопросы, о которых я говорю, рост социальной напряженности усилится. Вполне возможно перерастание информационного конфликта в политический. Всегда найдутся люди, которые будут провоцировать общество. Я не говорю о теориях заговора, а о том, что дестабилизировать ситуацию в любой локации легко, обладая определенными навыками.

— То есть если государство будет правильно вести пропаганду, открывать удобные прививочные пункты, вести себя последовательно — ситуация разрешится?

— Ну конечно. Главное — не ставить условия, что все должны уже завтра быть с QR-кодами. Это же чисто физически невыполнимо. Политика должна вестись планомерно. А не так, что сначала это все добровольно, потом — добровольно-принудительно, а чуть позже — принудительно. Планомерно!

Открыли пункты — начали убеждать людей, что безопасней прививаться, чем подвергаться риску. У нас есть журналисты, которые более года занимаются этой проблемой — Михаил Любимов, Сергей Шерстнев. Они ведут работу, показывают личный пример. Почему бы не организовывать работу подобных ребят, медийных персон, которым люди доверяют, с большими массами? Бегом повалят пенсионеры, которым грамотно объяснят, почему нужно прививаться. И работать с профессиональными пиарщиками.

