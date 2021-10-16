Главное о коронавирусе на 16 октября: в Татарстане нет привитых на ИВЛ, $25 млрд на борьбу с COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане поставили рекорд по суточной вакцинации от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 117 заболевших COVID-19. Всего на 16 октября в республике зафиксировали 28 466 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 065 человек, в том числе 92 — за последние сутки. Умерло 839 человек, в том числе 9 — за последние сутки.



В Татарстане подтвердили еще 9 случаев смерти от COVID-19. Жертвами вируса стали мужчина 1942 года рождения, двое мужчин 1958 года рождения, мужчина 1960 года рождения, женщины 1938, 1951, 1955, 1956, 1959 годов рождения. Общее число умерших от COVID-19 татарстанцев достигло 839.

На входе в торговые центры в Татарстане проверяющие обязаны считывать QR-коды, проверять удостоверение личности и измерять температуру посетителей. Если в продуктовый магазин в ТЦ можно организовать отдельный вход, QR-коды у посетителей могут не проверять. Однако если покупатель из супермаркета пройдет в торговый центр, то ответственность будут нести владельцы объекта.

Фото: Максим Платонов

Татарстанским работодателям разъяснили порядок проведения обязательной вакцинации от коронавируса. По усмотрению работодателя прохождение вакцинации работниками можно организовать централизованно, или же можно отпустить сотрудников в течение рабочего дня, чтобы те самостоятельно сходили на процедуру. При этом на период отсутствия на рабочем месте за ними сохраняется зарплата.



Заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов поддержал предложение главы российского Минздрава Михаила Мурашко вывести на работу медиков, вышедших на пенсию за период пандемии коронавируса. Их готовы оперативно вакцинировать. На сегодняшний день ведомство сотрудничает с вузами и ссузами в части привлечения ординаторов, в оказании медицинской помощи задействованы больше 17 тысяч медицинских работников.

В структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. Ни один из них не находится на ИВЛ, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.

В Минздраве Татарстана объяснили «Реальному времени» расхождение статистики по смертям от COVID-19 республиканского оперштаба с данными Росстата. По данным статистического ведомства, в августе коронавирус стал основной причиной смерти 1,2 тыс. жителей Татарстана, хотя официально он подтвержден у 78 человек. Дело в том, что Росстат публикует статистику по всем летальным случаям, которые ассоциируются с COVID-19. Оперштаб РТ же озвучивает данные по подтвержденным случаям смерти с диагнозом по МКБ-10 — U 07.1.



Фото: Илья Репин

В Татарстане от COVID-19 привились рекордные 24 010 человек за минувшие сутки. С начала кампании по вакцинации прививку сделали 1 195 882 жители республики. 976 231 человек уже получил вторую прививку.

В Татарстане возбудили 38 уголовных дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Случаи зафиксированы в Казани, Челнах, Зеленодольске, Апастово.

С 16 октября Нацбиблиотека РТ переходит на новый режим работы. Теперь посетить учреждение в выходные можно только при предъявлении читательского билета или по регистрации на мероприятия. Это связано с мерами по противодействию распространению COVID-19.



За последнюю неделю от коронавируса вакцинировались 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Фото: Ринат Назметдинов

«Сейчас общество сильно напряжено. COVID-ограничения, тянущиеся с 2020 года, оказывают влияние на социально-экономическое состояние людей, на их психику. К сожалению, в локдаун многие потеряли работу. На фоне этого людей поставили в условия отсутствия выбора. Вопрос не в том, что кого-то заставляют делать прививку, а в том, что прямо сейчас условий для выполнения требований нет. Если мы просто зайдем в поликлинику, то увидим, что она не обеспечивает такой пациентооборот, который хлынул сейчас. Это чисто социальная проблема. Невозможно столько людей одновременно привить, дать медотводы и так далее», — заявила доцент кафедры конфликтологии КФУ Евгения Храмова, обсуждая с «Реальным временем» ссору между прививочниками и антипрививочниками в Татарстане.



В России не будут вводить локдаун

За последние сутки в России выявлено 33 208 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 883 человек. Число зараженных выросло до 7 958 384 человек, а выздоровевших — до 6 981 907 человек.



Зафиксировано 1 002 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 222 315 человек.



За последние сутки проведено 792 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 633 417 человека.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нет оснований для введения общефедерального локдауна в связи с заболеваемостью коронавирусом в стране. По ее мнению, вводить карантин нецелесообразно, потому что это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

В Крыму зарегистрировали новый максимум заражений — за сутки в регионе выявили 579 случаев COVID-19. Максимальные значения показателей с начала пандемии регистрируются с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай. За весь период пандемии в республике выявили 86 481 случай заражения COVID-19.

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет. Привиться от COVID-19 необходимо: медицинским работникам, государственным гражданским и муниципальным служащим, совершеннолетним учащимся, сотрудникам общепита и торговли и т.д.

В России сократили максимальный срок предоставления результатов теста на коронавирус до 24 часов. Согласно последним данным, в стране провели свыше 199,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 608 тысяч тестов.

Фото: doktor-a.com

Специалисты Центра им. Гамалеи начали доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса, заявил директор центра Александр Гинцбург. «Возможен такой подход — [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — отметил ученый.

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусом «Мир-19».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что самый хороший уровень защиты от коронавируса у переболевших в первые две волны пандемии и сделавших в дальнейшем прививку. При этом специалист напомнил, что при болезни COVID-19 затрагивает все органы и системы человека и может привести к тяжелым последствиям.

Российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут поставлять в Венесуэлу, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Регуляторные органы страны уже зарегистрировали второй российский препарат от инфекции. А с конца 2020 года Россия поставила в Венесуэлу 3,860 млн доз «Спутника V» и порядка 600 тысяч упаковок антиковидного препарата «Авифавир», отметил Борисов.



В России сфера услуг в целом восстановилась после пандемии коронавируса. В авиаперевозках фиксируется убедительная восстановительная динамика, рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам. «Точечные проблемы» по-прежнему остаются в отдельных видах услуг: это касается фитнес-клубов и компании, занимающихся дополнительным образованием для детей.

Фото: мойбизнес.рa

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс». Вчера в Санкт-Петербурге пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева получили первые дозы препарата.

$25 млрд на борьбу с COVID-19 в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на борьбу с пандемией коронавируса требуется $20—25 млрд. Эти средства инвестиции должны пойти на расширение доступа населения планеты к тестированию, а также вакцинации, лечению и обеспечению средствами индивидуальной защиты.



Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб предупредил, что невакцинированные от коронавируса жители скоро лишатся части привилегий. Непривитым людям хотят запретить посещение кафе, ресторанов, ходить на молитвы в мечети.

Фото: malaymail.com

На Кипре понизили на пять лет возрастную планку для получения приоритетного права привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса — от 60 лет. До сих пор приоритетный возраст для бустерной вакцинации начинался на острове с 65 лет. Точную дату начала прививок третьим компонентом вакцин для людей указанной возрастной категории объявят в ближайшие дни.

Власти Никарагуа получили в пятницу партию из 192 тыс. доз российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В республике уже прививают население вакцинами «Спутник V», Covishield и AstraZeneca.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выяснили, что риск летального исхода COVID-19 у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

В Швейцарии по меньшей мере 150 человек умерли с начала года после того, как сделали прививку от коронавируса. Общее число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 8,7 тыс. Большинство уведомлений о серьезных последствиях (1 841) касались вакцинации препаратом американской компании Moderna, а 1 057 — препаратом Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В 80 случаях данные о вакцине отсутствовали.

Татьяна Леухина