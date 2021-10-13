Тела всех погибших в авиакатастрофе в Татарстане выдали, 14 человек уже похоронили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Тела всех 16 погибших при катастрофе самолета L-410 в Мензелинске выдали родственникам. 14 человек уже похоронили.

Сегодня запланированы похороны еще двух погибших при крушении L-410 — в Санкт-Петербурге и Челябинске, передает «РИА Новости».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера в Татарстане завершила работу горячая линия Главного управления МЧС России по РТ для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в связи с авиакатастрофой в Мензелинске.



В воскресенье утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибли 16 человек, 6 человек пострадали.



Татьяна Леухина