Российских призеров Олимпийских игр представят к государственным наградам

Российских призеров Олимпийских игр в Токио представят к государственной награде. Об этом напомнил министр спорта РФ Олег Матыцин в поздравлении двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной.

«Поздравляю спортсменку, тренеров сборной и Федерацию стрельбы России с выдающимся результатом. Виталина, как и все остальные российские призеры Олимпийских игр, будет представлена к государственной награде», — заявил глава Минспорта РФ.

Матыцин обратил внимание, что Бацарашкина показала на Олимпиаде гроссмейстерский результат — спортсменка выиграла две дисциплины в стрельбе из пневматического пистолета, пишет «РИА Новости».

«Такого также не случалось с 1992 года, когда две золотые медали в составе Объединенной команды завоевала Марина Логвиненко», — напомнил Матыцин.

Напомним, Бацарашкина стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Это уже вторая золотая медаль спортсменки на нынешних Играх. Ранее она заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, принеся сборной России дебютное золото на Олимпиаде-2020.

Татьяна Демина