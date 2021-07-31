Главное о коронавирусе на 31 июля: мода «мериться антителами», опасения ВОЗ, новое «ковидное» мошенничество

Казанцы не готовы вакцинировать своих детей

В Татарстане за последние сутки выявили 55 новых случаев COVID-19. Всего на 31 июля в республике зарегистрирован 23 931 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 274 человека, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 611 человек.

На статистике всех учреждений культуры в прошлом году отражалось то, что власти то вводили, то отменяли ограничения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. На протяжении всего «ковидного» 2020 года количество посещений постепенно увеличивалось, рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в котором в пандемию смогли не только не потерять посетителей, но и увеличить пропускную способность, не ослабляя меры. На сегодняшний день посетители без масок туда не допускаются, все должны соблюдать социальную дистанцию.



Опрошенные «Реальным временем» жители Казани не одобряют вакцинацию детей и подростков от коронавируса, которая может начаться уже в сентябре. Многие ссылаются на то, что препарат пока не проверен, другие затрудняются ответить, но поддерживают вакцинацию взрослого населения. Некоторые все же считают, что несовершеннолетним стоит начать делать прививки от COVID-19.

Фото: sjdhospitalbarcelona.org

Управление Роспотребнадзора по Татарстану изменило срок, в течение которого приехавший из-за границы должен загрузить на сайт госуслуг результат ПЦР-теста на коронавирус. Теперь это надо сделать за 4 календарных дня. Тем, кто нарушает этот порядок, РПН выписывает штрафы: уже составлено 734 протокола о нарушениях и наложило 533 штрафа в общем на 3 833 500 рублей.

В Казани открылись 4 новых пункта вакцинации — в домах культуры и культурных центрах (ДК им. Ленина, КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский», ДК «Залесный»).

Четвертая волна коронавируса в России

За последние сутки в России выявили новых 23 807 случаев коронавируса, выздоровел 19 771 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 265 873 человек, а выздоровевших — до 5 608 619.



За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 158 563 человека.



За последние сутки в России проведено более 527 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 126 951 человек.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и иммунолог, к.м.н. Николай Крючков спрогнозировали начало четвертой волны коронавируса в России. По их подсчетам, она должна начаться уже в октябре этого года. Эти волны будут ходить по стране с интервалом в семь-восемь месяцев, считает Болибок.

Фото: vest-news.ru

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о готовности приступить к исследованию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на подростках уже в сентябре, если соответствующее решение будет принято. Его могут начать после завершения пострегистрационных клинических исследований препарата.

По последним данным, полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли более миллиона россиян. COVID-19 заразились лишь 0,5% от общего количества вакцинированных. Произведено уже более 4 млн доз «ЭпиВакКороны», она поставляется во все регионы России.

Антитела на коронавирус следует проверять только участникам клинических исследований, когда это необходимо для анализа, заявил главврач Коммунарки Денис Проценко. Он считает, что в России сформировалась мода на то, чтобы «мериться антителами» после вакцинации.



Фото: gkb40dzm.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России следует ускориться по вакцинации от COVID-19. «С тем чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — объяснила она эту необходимость. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается достаточно напряженной.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со справками о вакцинации против коронавируса. Злоумышленники пишут людям, которые купили фиктивный сертификат, что врач, который им его выдал, арестован. За удаление переписки с медиком, где содержатся персональные данные, мошенники требуют перевести 50 тыс. рублей на карту. Базы покупателей справок они получают от продавцов поддельных документов.

Первое в мире исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» показали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заражения коронавирусом после введения препарата в организм. Эксперимент проходил в Азербайджане, сообщили в РФПИ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко согласился с необходимостью увеличить размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации от COVID-19. Такое мнение он высказал в ответ на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова, предложившего вести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 млн рублей.

Фото: minzdrav.gov.ru

Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых могут прилетать в Россию. Теперь ее смогут посетить жители Албании, Франции и Чехии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Центр «Вектор» рассчитывает, что их новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют в России уже в августе. По словам Максютова, препарат безопасен, он уже прошел промежуточный этап двукратной схемы вакцинации.

Председатель Санкт-Петербургского городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в городе никто не умирал непосредственно из-за прививки от COVID-19. У вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются. При этом пару дней назад он рассказал, что в Северной столице зафиксировали несколько смертей полностью привитых от COVID-19. Однако Лисовец уточнил, что умершие были с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими заболеваниями.



Гамма-штамм коронавируса на сегодняшний день зафиксирован только в одном регионе России — в Якутии. Его распространение по стране маловероятно, так как на ее территории доминирует дельта-штамм, считают в центре «Вектор».

Фото: sakha.gov.ru

Доказательств тому, что нужно прививаться от коронавируса каждые полгода, пока нет. «Это мы перестраховываемся», — заявил биолог, академик РАН Сергей Колесников. Он обратил внмание, что ВОЗ не очень поддерживает ревакцинацию.



Межведомственная российская делегация завершила оценку эпидемической ситуации в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде перед возобновлением авиасообщения с этими курортами 9 августа. Эксперты оценивали степень готовности отелей, туристических деревень и аэропортов. После возвращения в Москву они представят отчет о ситуации в Египте российскому руководству.

Из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге «ВКонтакте» и Radio Record перенесли VK Fest на 2022 год. VK Fest проведут 23—24 июля 2022-го в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Во «ВКонтакте» отметили, что около месяца назад решили перенести фестиваль на август. Тогда же уточнялось, что мероприятие может состояться только в 2022 году. Программу все это время продолжали готовить, новые даты согласовывались с артистами, спикерами и участниками.

Фото: festtime.ru

В Челябинской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат России по боксу среди женщин перенесли с августа на ноябрь 2021 года. «Это сделано для того, чтобы соревнования прошли в присутствии максимально возможного числа зрителей», — объяснили решение в Федерации бокса РФ.

США в условиях пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенно снизило их авторитет в глазах мирового сообщества, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его мнению, американские власти уже не в силах нести ответственность за урегулирование сложных политических событий и мировых кризисов.



Достижения в борьбе с пандемией под угрозой

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 197 372 375 человек, 4 208 630 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 946 198). На второй строчке — Индия (31 613 993), на третьей — Бразилия (19 880 273), на четвертой — Франция (6 166 690), на пятой — Россия (6 161 985, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (613 015). За ними следуют Бразилия (555 460), Индия (423 810), Мексика (240 256), Перу (196 214) и Россия (155 180).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что дельта-штамм коронавируса выявили уже в 132 странах. В пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 вырос на 80%, или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность увеличилась на 80%.



Фото: aa.com.tr

Гебрейесус также заявил, что д остижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой: системы здравоохранения перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Он обратил внимание, что на рост числа заболеваний, который, по его мнению, связан с тем, что люди вновь начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.



Гебрейесус также заявил, что остижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой: системы здравоохранения перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Он обратил внимание, что на рост числа заболеваний, который, по его мнению, связан с тем, что люди вновь начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности. Британские ученые описали сценарий появления в мире штамма коронавируса со смертностью 35% — MERS-CoV. По их оценкам, он реально может начать функционировать. Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо усилить вакцинацию населения, снизить риски передачи инфекции, минимизировать завозные случаи заболевания и продолжить разработку лекарств.

Есть лабораторные исследования, подтверждающие, что штамм «дельта» распространяется быстрее, но повышенного уровня смертности от него не зафиксировано. Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения заражения, в том числе этим вариантом, напомнила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.



Фото: Ринат Назметдинов

В Словении врачебная палата начала дисциплинарный процесс в отношении двух медиков, которые разместили на своих страницах в соцсетях сообщения с призывами против вакцинации от СOVID-19. Им грозит исключение из профсоюза и потеря лицензии, если их поведение признают непрофессиональными и вредящими репутации работников сферы здравоохранения.

На Кипре со 2 августа начинается добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Прививку несовершеннолетним будут делать препаратами Pfizer — BioNTech и Moderna исключительно с согласия их законных представителей (родителей или опекунов).

В городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана произвели первую партию российского «Спутника V». Ее направили к разработчику вакцины, в центр им. Гамалеи, для контроля качества. По результатам проверки в республике планируется начать полноценное производство.

Бродвейские театры, которые планируется открыть в сентябре можно будет посетить только при подтверждении вакцинации от коронавируса препаратами, получившими одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения или Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Находится в них можно будет только в масках.

Фото: visitnyc.ru

Военнослужащим Словакии для участия в зарубежных операциях необходимо пройти полный цикла вакцинации от коронавируса. Минобороны страны получило от Латвии направлять на ее территорию только тех солдат, кто сделал прививку.

В ВОЗ считают, что государства с высоким уровнем вакцинации от СOVID-19 должны отдавать приоритет помощи другим странам, а не дополнительным, так называемым бустерным дозам препарата. Всем государствам необходимо добиться коллективного иммунитета 60%, чтобы не допустить распространение коронавируса на глобальном уровне.

В Гонконге впервые с начала пандемии начинаются туры на круизных лайнерах. В пятницу в путешествие отправился лайнер Genting Dream, на борту которого находятся только вакцинированные пассажиры и члены экипажа. Корабль в пути не заходит в другие порты, то есть идет «в никуда».

Татьяна Демина