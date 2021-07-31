Главное о коронавирусе на 31 июля: мода «мериться антителами», опасения ВОЗ, новое «ковидное» мошенничество
Казанцы не готовы вакцинировать своих детей
В Татарстане за последние сутки выявили 55 новых случаев COVID-19. Всего на 31 июля в республике зарегистрирован 23 931 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 274 человека, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 611 человек.
- На статистике всех учреждений культуры в прошлом году отражалось то, что власти то вводили, то отменяли ограничения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. На протяжении всего «ковидного» 2020 года количество посещений постепенно увеличивалось, рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в котором в пандемию смогли не только не потерять посетителей, но и увеличить пропускную способность, не ослабляя меры. На сегодняшний день посетители без масок туда не допускаются, все должны соблюдать социальную дистанцию.
- Опрошенные «Реальным временем» жители Казани не одобряют вакцинацию детей и подростков от коронавируса, которая может начаться уже в сентябре. Многие ссылаются на то, что препарат пока не проверен, другие затрудняются ответить, но поддерживают вакцинацию взрослого населения. Некоторые все же считают, что несовершеннолетним стоит начать делать прививки от COVID-19.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану изменило срок, в течение которого приехавший из-за границы должен загрузить на сайт госуслуг результат ПЦР-теста на коронавирус. Теперь это надо сделать за 4 календарных дня. Тем, кто нарушает этот порядок, РПН выписывает штрафы: уже составлено 734 протокола о нарушениях и наложило 533 штрафа в общем на 3 833 500 рублей.
- В Казани открылись 4 новых пункта вакцинации — в домах культуры и культурных центрах (ДК им. Ленина, КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский», ДК «Залесный»).
Четвертая волна коронавируса в России
За последние сутки в России выявили новых 23 807 случаев коронавируса, выздоровел 19 771 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 265 873 человек, а выздоровевших — до 5 608 619.
За сутки болезнь унесла жизни 792 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 158 563 человека.
За последние сутки в России проведено более 527 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 126 951 человек.
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и иммунолог, к.м.н. Николай Крючков спрогнозировали начало четвертой волны коронавируса в России. По их подсчетам, она должна начаться уже в октябре этого года. Эти волны будут ходить по стране с интервалом в семь-восемь месяцев, считает Болибок.
- Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о готовности приступить к исследованию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на подростках уже в сентябре, если соответствующее решение будет принято. Его могут начать после завершения пострегистрационных клинических исследований препарата.
- По последним данным, полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной» прошли более миллиона россиян. COVID-19 заразились лишь 0,5% от общего количества вакцинированных. Произведено уже более 4 млн доз «ЭпиВакКороны», она поставляется во все регионы России.
- Антитела на коронавирус следует проверять только участникам клинических исследований, когда это необходимо для анализа, заявил главврач Коммунарки Денис Проценко. Он считает, что в России сформировалась мода на то, чтобы «мериться антителами» после вакцинации.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России следует ускориться по вакцинации от COVID-19. «С тем чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — объяснила она эту необходимость. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается достаточно напряженной.
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со справками о вакцинации против коронавируса. Злоумышленники пишут людям, которые купили фиктивный сертификат, что врач, который им его выдал, арестован. За удаление переписки с медиком, где содержатся персональные данные, мошенники требуют перевести 50 тыс. рублей на карту. Базы покупателей справок они получают от продавцов поддельных документов.
- Первое в мире исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» показали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заражения коронавирусом после введения препарата в организм. Эксперимент проходил в Азербайджане, сообщили в РФПИ.
- Глава российского Минздрава Михаил Мурашко согласился с необходимостью увеличить размер выплачиваемого пособия в случае осложнений после вакцинации от COVID-19. Такое мнение он высказал в ответ на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова, предложившего вести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 млн рублей.
- Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых могут прилетать в Россию. Теперь ее смогут посетить жители Албании, Франции и Чехии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Центр «Вектор» рассчитывает, что их новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют в России уже в августе. По словам Максютова, препарат безопасен, он уже прошел промежуточный этап двукратной схемы вакцинации.
- Председатель Санкт-Петербургского городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в городе никто не умирал непосредственно из-за прививки от COVID-19. У вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются. При этом пару дней назад он рассказал, что в Северной столице зафиксировали несколько смертей полностью привитых от COVID-19. Однако Лисовец уточнил, что умершие были с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими заболеваниями.
- Гамма-штамм коронавируса на сегодняшний день зафиксирован только в одном регионе России — в Якутии. Его распространение по стране маловероятно, так как на ее территории доминирует дельта-штамм, считают в центре «Вектор».
- Доказательств тому, что нужно прививаться от коронавируса каждые полгода, пока нет. «Это мы перестраховываемся», — заявил биолог, академик РАН Сергей Колесников. Он обратил внмание, что ВОЗ не очень поддерживает ревакцинацию.
- Межведомственная российская делегация завершила оценку эпидемической ситуации в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде перед возобновлением авиасообщения с этими курортами 9 августа. Эксперты оценивали степень готовности отелей, туристических деревень и аэропортов. После возвращения в Москву они представят отчет о ситуации в Египте российскому руководству.
- Из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге «ВКонтакте» и Radio Record перенесли VK Fest на 2022 год. VK Fest проведут 23—24 июля 2022-го в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Во «ВКонтакте» отметили, что около месяца назад решили перенести фестиваль на август. Тогда же уточнялось, что мероприятие может состояться только в 2022 году. Программу все это время продолжали готовить, новые даты согласовывались с артистами, спикерами и участниками.
- В Челябинской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки чемпионат России по боксу среди женщин перенесли с августа на ноябрь 2021 года. «Это сделано для того, чтобы соревнования прошли в присутствии максимально возможного числа зрителей», — объяснили решение в Федерации бокса РФ.
- США в условиях пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенно снизило их авторитет в глазах мирового сообщества, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его мнению, американские власти уже не в силах нести ответственность за урегулирование сложных политических событий и мировых кризисов.
Достижения в борьбе с пандемией под угрозой
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 197 372 375 человек, 4 208 630 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 946 198). На второй строчке — Индия (31 613 993), на третьей — Бразилия (19 880 273), на четвертой — Франция (6 166 690), на пятой — Россия (6 161 985, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (613 015). За ними следуют Бразилия (555 460), Индия (423 810), Мексика (240 256), Перу (196 214) и Россия (155 180).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что дельта-штамм коронавируса выявили уже в 132 странах. В пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 вырос на 80%, или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность увеличилась на 80%.
- Гебрейесус также заявил, что достижения в борьбе с пандемией коронавируса находятся под угрозой: системы здравоохранения перегружены, а рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Он обратил внимание, что на рост числа заболеваний, который, по его мнению, связан с тем, что люди вновь начали активно контактировать друг с другом, не соблюдая меры предосторожности.
- Британские ученые описали сценарий появления в мире штамма коронавируса со смертностью 35% — MERS-CoV. По их оценкам, он реально может начать функционировать. Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо усилить вакцинацию населения, снизить риски передачи инфекции, минимизировать завозные случаи заболевания и продолжить разработку лекарств.
- Есть лабораторные исследования, подтверждающие, что штамм «дельта» распространяется быстрее, но повышенного уровня смертности от него не зафиксировано. Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения заражения, в том числе этим вариантом, напомнила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
- В Словении врачебная палата начала дисциплинарный процесс в отношении двух медиков, которые разместили на своих страницах в соцсетях сообщения с призывами против вакцинации от СOVID-19. Им грозит исключение из профсоюза и потеря лицензии, если их поведение признают непрофессиональными и вредящими репутации работников сферы здравоохранения.
- На Кипре со 2 августа начинается добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Прививку несовершеннолетним будут делать препаратами Pfizer — BioNTech и Moderna исключительно с согласия их законных представителей (родителей или опекунов).
- В городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана произвели первую партию российского «Спутника V». Ее направили к разработчику вакцины, в центр им. Гамалеи, для контроля качества. По результатам проверки в республике планируется начать полноценное производство.
- Бродвейские театры, которые планируется открыть в сентябре можно будет посетить только при подтверждении вакцинации от коронавируса препаратами, получившими одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения или Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Находится в них можно будет только в масках.
- Военнослужащим Словакии для участия в зарубежных операциях необходимо пройти полный цикла вакцинации от коронавируса. Минобороны страны получило от Латвии направлять на ее территорию только тех солдат, кто сделал прививку.
- В ВОЗ считают, что государства с высоким уровнем вакцинации от СOVID-19 должны отдавать приоритет помощи другим странам, а не дополнительным, так называемым бустерным дозам препарата. Всем государствам необходимо добиться коллективного иммунитета 60%, чтобы не допустить распространение коронавируса на глобальном уровне.
- В Гонконге впервые с начала пандемии начинаются туры на круизных лайнерах. В пятницу в путешествие отправился лайнер Genting Dream, на борту которого находятся только вакцинированные пассажиры и члены экипажа. Корабль в пути не заходит в другие порты, то есть идет «в никуда».
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