Минниханов: объем активов исламской экономики должен вырасти до $3,7 трлн к 2024 году

К 2024 году объем активов исламской экономики должен увеличиться с $2,9 трлн до $3,7 трлн, заявил президент Татарстана и председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов.



«Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой. Суммарный объем ее активов экспертами оценивается на уровне $2,9 трлн» — приводит ТАСС слова президента РТ.

Исламская экономика — неотъемлемая часть мировой, во всех ее направлениях прогнозируется уверенный рост, подчеркнул Рустам Минниханов в ходе Международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов рассказал, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд. Республика заинтересована в расширении проектов турецкого бизнеса на ее территории, добавил он.

Президент республики сообщил, что торговыми партнерами Татарстана в 2020 году выступили около 160 стран.



Маргарита Головатенко