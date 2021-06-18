Трехдневное голосование, но без «пеньков»: какими будут осенние выборы в Госдуму

Роспотребнадзор против голосования на придомовых территориях

Центральная избирательная комиссия на следующий день после указа президента России Владимира Путина о проведении выборов в Госдуму 19 сентября приняла план и порядок голосования. Оно, как и в прошлом году, будет трехдневным и без «пеньков».

Перед началом выступила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова с рекомендациями от ведомства. По ее словам, в России имеется опыт организации процедуры выборов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В крупных агломерациях сейчас эпидемиологическая обстановка непростая и только вакцинация может остановить это процесс, отметила Попова.

Она рекомендовала проводить голосование не в один день, так как это позволяет соблюдать ограничительные меры. Также, по ее мнению, сотрудникам системы ЦИКа лучше пройти вакцинацию до сентября. Кроме того, Попова посоветовала отменить голосование на придомовых территориях, потому что люди начинают общаться после процедуры голосования, многие знакомы друг с другом — это может привести к массовым заражениям. Она завершила свое выступление сообщением, что «в сентябре мы готовы провести безопасное проведение голосования. Способ остановить инфекцию один — привиться».



Попова посоветовала отменить голосование на придомовых территориях, потому что люди начинают общаться после процедуры голосования, многие знакомы друг с другом — это может привести к массовым заражениям. Фото: Максим Платонов

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 22% сотрудников системы ЦИКа уже прошли вакцинацию — полтора месяца назад таких было всего 11%. В Чукотском автономном круге сделали прививку 53% сотрудников организации. В Москве — 65%, а в Чечне — 49%. Она отметила, что сотрудники ЦИКа активно проходят вакцинацию.

Выборы будут длиться три дня

Основная повестка заседания была связаны с проведением выборов в несколько дней. Памфилова поделилась, что был проведен круглый стол с экспертами, которым не нравится эта идея. Решение о многодневном голосовании, по словам главы ЦИКа, приняли исходя из результатов и рекомендаций после дискуссии, общественного мнения.

У ЦИК имелось два основных аргумента, чтобы проводить многодневное голосование. Первое — через 3 месяца эпидемиологическая ситуация, скорее всего, не улучшится настолько, чтобы пренебрегать мерами безопасности. И согласно исследованию общественного мнения люди отнеслись положительно к этому варианту голосования — это второй аргумент.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 22% сотрудников системы ЦИКа уже прошли вакцинацию — полтора месяца назад таких было всего 11%. Фото: cikrf.ru

В итоге было решено — Выборы в Госдуму будут проходить три дня с 17 по 19 сентября. И голосование на придомовых территориях, по совету Поповой, отменяют.

Результаты появятся не позднее 9 октября

В ЦИКе приняли и календарный план по подготовке к выборам в Госдуму:

с 18 июня по 12 июля пройдет выдвижение кандидатов по одномандатным округам и выдвижение списков кандидатов. Не позднее 7 дней со дня предоставления документов в ЦИК будут заверены документы избирательной комиссией.

не позднее 13 июля на сайте ЦИКа выйдет постановление с федеральными списками кандидатов и одномандатников.

предоставить документы для регистрации кандидатов можно будет с 5 июля по 4 августа до 18 часов. Регистрация пройдет не позднее, чем через 10 дней после дня приема документов.

Избиратель может подать заявление о включении в список по месту нахождения, чтобы проголосовать не по прописке. С 2 августа по 13 сентября это можно сделать лично в ТИК или через МФЦ, а также в электронном виде через ЕПГУ. С 8 сентября по 13 сентября можно подать заявление лично УИК.

Избиратель может подать заявление о включении в список по месту нахождения, чтобы проголосовать не по прописке. Фото realnoevremya.ru

После выборов будут опубликованы данные протоколов УИК в интернете не позднее 4 часов 20 сентября (при совмещении выборов — не позднее 6 часов 20 сентября). Официальные результаты будут опубликованы не позднее 9 октября.

В России могут принять участие в выборах в Государственную Думу 32 политические партии, 14 из которых могут не собирать подписи избирателей — Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зелёная альтернатива», «Партия Роста», российская экологическая партия «Зелёные», «Российская партия свободы и справедливости», политическая партия «Гражданская платформа». К ним относятся уже известные и больше партии, а также новые и не особо медийные. Например, «Партия Малого Бизнеса России» или «Интернациональная партия России».

Кроме того, на заседании был представлен логотип выборов в Госдуму России.

фото: скриншот

Алексей Нечаев