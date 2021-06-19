Минниханов возглавил региональный список «Единой России» по Татарстану

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент РТ Рустам Минниханов возглавил региональный список «Единой России» по Татарстану на предстоящих выборах в Государственную Думу России. Список кандидатов вынесли сегодня в Москве на голосование на всероссийском партийном съезде.

Татарстанское отделении «Единой России» надеялось на такое решение съезда. Секретарь республиканских единороссов Фарид Мухаметшин обратил внимание, что для Татарстана это станет очень серьезным подкреплением.

Заместитель секретаря ТРО «Единой России» Юрий Камалтынов оценил выдвижение Минниханова как знак доверия и высокой оценки работы, которую партия проводит вместе с исполнительной властью в Татарстане.

«Рустам Минниханов — лидер республики и один из самых эффективных и ярких руководителей федерального уровня. Татарстанцы доверяют «Единой России» решение своих актуальных проблем и реализацию наказов. На грядущие выборы мы идем сильной сплоченной командой, которая объединяет руководителей от муниципального до республиканского уровня. Уверен, выдвижение Рустама Нургалиевича во главе партийного списка, в команде единомышленников поддержат татарстанцы», — заявил Камалтынов.

Решение Минниханова возглавить партийный список на осенних выборах в Госдуму считают крайне удачным с электоральной точки и политологи. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, отметил, что хороший эффект может дать высокий рейтинг доверия и авторитет главы Татарстана.

«Решение Рустама Минниханова возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму вызывает у экспертного сообщества согласие и поддержку. Минниханов — политик федерального уровня, известный и уважаемый по всей стране. Его участие во главе списка значимо для партии на уровне Республики Татарстан и на уровне России», — отметил Куртов.

Аналогичное мнение высказал и первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, политолог Александр Малькевич. По его словам, то, что Минниханов возглавил список ЕР сыграет на пользу партии в Татарстане, исходя из того реального рейтинга доверия, который есть у президента: «Для партии это приобретение, а также серьезный вызов другим участникам политической гонки. Что противопоставят конкурирующие партии выдвижению Минниханова?".

«Очевидно, что мы видим консолидацию элит вокруг фигуры Минниханова, это важно», добавил Малькевич. Он отметил, что обычно предвыборная гонка — это определенный раскол в обществе, который может подогреваться извне: «В случае с Татарстаном не исключаю, что будут попытки внешних сил раскачать ситуацию. Объединение элит и людей вокруг лидера — это хорошо, потому что раскол общества, особенно в национальной республике, недопустим».

Политолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов считает, что лидерское решение Минниханова демонстрирует его уверенность в том, что Татарстан идет правильным курсом. Он отметил, что в республике ЕР работает в тесном партнерстве с исполнительной властью.

«Рейтинг поддержки Минниханова в республике превышает 70%, и решение возглавить список для партии крайне удачное с электоральной точки зрения. При этом во главе списка также опытные и электоральные Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова и Айдар Метшин. Как результат партия в Татарстане имеет сильнейших кандидатов и точно может рассчитывать на поддержку избирателя», — считает Кутилов.

Татарстан на съезде представили 26 делегатов, избранных на региональной конференции. В работе съезда участвуют Минниханов, Мухаметшин, члены генсовета партии и депутаты Госдумы.

