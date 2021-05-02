Цитаты недели: Хуснуллин и Кашин об укрупнении регионов, саратовская бабуля — Володину о российской власти

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О слиянии регионов

Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат [...] У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы.

Так высказался вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски». Позже в пресс-службе вице-премьера пояснили, что Хуснуллин высказал личное мнение, а не официальную позицию правительства. Это подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но добавил: в некоторых случаях объединение регионов было бы эффективным.



О «большом Татарстане»

Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию. И там, и там татары живут. Сделаем Великий Татарстан. И тут я уже думаю: ой, я не это имел в виду. Да, Хуснуллин, не надо нам большого Татарстана.

Слова Хуснуллина комментировали многие, но одно из самых радикальных предложений по этому поводу прозвучало из уст скандально известного журналиста Олега Кашина в эфире радио «Комсомольская правда». Его собеседник, Эдуард Чесноков, заявил, что «в эту игру можно играть по-разному». «Например, создать Казанскую губернию, где все бы — русские, татары, башкиры, чуваши — жили мирно, как когда-то».



Снова о самокатах в Казани



С одной стороны, мода на самокаты и прочую мобильную технику не только у нас, а по всему миру. Казань, как цивилизованный город с молодежью, туристами, в тренде. С другой стороны, нет федеральных нормативных актов. Нет законных оснований запретить использование самокатов, но запрет — вообще не тот путь. Нужно срочно формировать нормативы, которые регулируют этот вид транспорта, и создавать условия, вместе наводить порядок.

Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал разгорающуюся борьбу с сервисами по прокату самокатов. На прошлой неделе замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу — по его словам, это ведет к авариям. На этой неделе ГИБДД провело рейд, в ходе которого нашли места размещения электросамокатов, мешающие проходу людей по тротуарам.



О собаках

Вы работаете на местах, кому, как не вам, знать места скопления и передвижения бродячих животных и тех, кто их подкармливает. Поступила жалоба об угрозе безопасности, отреагировать нужно немедленно! Иначе будем принимать кадровые решения.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново. Напомним, на уходящей неделе бродячие собаки напали на ребенка и изорвали его: мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого Следком по РТ возбудил уголовное дело: по версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.



О слонах

Парень не [побоялся], нарушил все правила и, рискуя своей жизнью, спас [слониху] Магду от увечий, а возможно, и от смерти... Он поступил очень смело и отважно, приняв такое решение...Когда я примчался на место происшествия, мне на какой-то момент стало жутко, я думал, что Эдику [все]...

Дрессировщик слонов Сергей Гулевич, слонихи которого подрались в казанском цирке (затем одно из животных напало на человека), рассказал о состоянии своего пострадавшего ассистента. По словам Гулевича, ассистент Эдуард знал все инструкции и технику безопасности, но драка между слонихами зашла далеко — одному из животных грозила серьезная травма. В итоге Эдуард вмешался — гнев животного переметнулся на него, и ассистент получил многочисленные травмы. Его спасли — прооперировали и через две недели уже выписали.



О России

Вот пожалуйста, убавь ты вранье. И всем скажи: люди все видят. <…> Вот для меня, для меня лично, позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот сейчас такие моменты очень острые. Инфляция 5,8%, а вот у меня там «гробовые» лежат, там 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы еще таким методом обдирать людей? Как может быть инфляция выше этого процента? Я простая русская бабка. Из деревни в Тамбовской области. Вот что же получается. В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне?

90-летняя саратовская пенсионерка Анна Александровна говорила эти слова спикеру Госдумы Вячеславу Володину, встретив того на улице — на этой неделе Володин приезжал в родной для него Саратов. Пенсионерка долго и обстоятельно критиковала положение дел в России и спросила чиновника, когда это все закончится. Володин, не перебивая, выслушал пенсионерку — и ответил, что обязательно закончится. «Так вот, в следующий раз встретимся — палкой получишь, если чего-нибудь…» — завершила разговор пенсионерка.

Позже, выступая в Саратовской государственной юридической академии, Володин привел этот случай как пример того, что чиновники должны общаться с людьми.

Снова о четырехдневной рабочей неделе



Что касается четырехдневной рабочей недели, я, действительно, впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении. [...] Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике. [...] Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три.

Бывший премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в очередной раз вернулся к любимой им теме четырехдневной рабочей недели. До этого он поднимал тему четырехдневки в марте, ранее — в 2019 году, еще на посту главы правительства. Тем временем в России только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на четырехдневку.



О выходных для всех

Выходные являются выходными для всех, не бывает, что у взрослых они есть, а у детей нет. Есть и учителя, которые также подчиняются общему законодательству. Думаю, что это вполне логичное развитие событий.

Председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что идея каникул на майские праздники является очевидной. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал школам не работать в том числе с 4 по 7 мая.

О плавном подъемчике

Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем.

Так заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о третьей волне коронавируса в России. Как отметило издание, усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января. Новые случаи заболевания выявляются быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице.

О расизме



Нет, я не считаю, что американский народ является расистским. Но думаю, что после 400 лет афроамериканцы были оставлены в сложном положении применительно к образованию, здоровью, применительно к возможностям. Я не думаю, что Америка является расистской [страной], но думаю, что остаточные проявления от всех этих [законов] Джимов Кроу, а до того рабства оказали воздействие, и нам приходится иметь с этим дело.

Президент Джо Байден отверг брошенный ему сенатором-республиканцем Тимом Скоттом (от штата Южная Каролина) упрек в том, что он фактически считает Соединенные Штаты расистской страной. В своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США в минувшую среду Байден, в частности, сказал о необходимости искоренения проблемы системного расизма в американском обществе.