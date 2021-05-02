Цитаты недели: Хуснуллин и Кашин об укрупнении регионов, саратовская бабуля — Володину о российской власти
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О слиянии регионов
Так высказался вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски». Позже в пресс-службе вице-премьера пояснили, что Хуснуллин высказал личное мнение, а не официальную позицию правительства. Это подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но добавил: в некоторых случаях объединение регионов было бы эффективным.
О «большом Татарстане»
Слова Хуснуллина комментировали многие, но одно из самых радикальных предложений по этому поводу прозвучало из уст скандально известного журналиста Олега Кашина в эфире радио «Комсомольская правда». Его собеседник, Эдуард Чесноков, заявил, что «в эту игру можно играть по-разному». «Например, создать Казанскую губернию, где все бы — русские, татары, башкиры, чуваши — жили мирно, как когда-то».
Снова о самокатах в Казани
Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал разгорающуюся борьбу с сервисами по прокату самокатов. На прошлой неделе замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу — по его словам, это ведет к авариям. На этой неделе ГИБДД провело рейд, в ходе которого нашли места размещения электросамокатов, мешающие проходу людей по тротуарам.
О собаках
Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново. Напомним, на уходящей неделе бродячие собаки напали на ребенка и изорвали его: мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого Следком по РТ возбудил уголовное дело: по версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.
О слонах
Дрессировщик слонов Сергей Гулевич, слонихи которого подрались в казанском цирке (затем одно из животных напало на человека), рассказал о состоянии своего пострадавшего ассистента. По словам Гулевича, ассистент Эдуард знал все инструкции и технику безопасности, но драка между слонихами зашла далеко — одному из животных грозила серьезная травма. В итоге Эдуард вмешался — гнев животного переметнулся на него, и ассистент получил многочисленные травмы. Его спасли — прооперировали и через две недели уже выписали.
О России
90-летняя саратовская пенсионерка Анна Александровна говорила эти слова спикеру Госдумы Вячеславу Володину, встретив того на улице — на этой неделе Володин приезжал в родной для него Саратов. Пенсионерка долго и обстоятельно критиковала положение дел в России и спросила чиновника, когда это все закончится. Володин, не перебивая, выслушал пенсионерку — и ответил, что обязательно закончится. «Так вот, в следующий раз встретимся — палкой получишь, если чего-нибудь…» — завершила разговор пенсионерка.
Позже, выступая в Саратовской государственной юридической академии, Володин привел этот случай как пример того, что чиновники должны общаться с людьми.
Снова о четырехдневной рабочей неделе
Бывший премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в очередной раз вернулся к любимой им теме четырехдневной рабочей недели. До этого он поднимал тему четырехдневки в марте, ранее — в 2019 году, еще на посту главы правительства. Тем временем в России только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на четырехдневку.
О выходных для всех
Председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что идея каникул на майские праздники является очевидной. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал школам не работать в том числе с 4 по 7 мая.
О плавном подъемчике
Так заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о третьей волне коронавируса в России. Как отметило издание, усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января. Новые случаи заболевания выявляются быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице.
О расизме
Президент Джо Байден отверг брошенный ему сенатором-республиканцем Тимом Скоттом (от штата Южная Каролина) упрек в том, что он фактически считает Соединенные Штаты расистской страной. В своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США в минувшую среду Байден, в частности, сказал о необходимости искоренения проблемы системного расизма в американском обществе.
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