Bloomberg сообщил о третьей волне COVID-19 в России — в Роспотребнадзоре заявили, что это «плавный подъемчик»

В России, по неофициальным данным, началась третья волна заболеваемости COVID-19. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на два осведомленных источника.

Россияне, успокоенные оптимистичными рассказами руководства о победе над пандемией коронавируса, не стремятся делать прививку от COVID-19 и уже не опасаются вируса.

Как отметило издание, усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января. Новые случаи заболевания выявляются быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице. Суточная заболеваемость в России держится на уровне 9 тыс. случаев. При этом власти не планируют вводить новые ограничения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в России не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик».

— Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем, — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Покровский надеется, что во время майских праздников россияне будут на даче, будут меньше встречаться друг с другом. Это поспособствует снижению роста новых случаев.

За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.

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Татьяна Леухина