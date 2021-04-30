Дрессировщик рассказал, почему его слоны покалечили человека в Казани

Дрессировщик слонов Сергей Гулевич, слонихи которого подрались в казанском цирке, а затем одно их животных напало на человека, рассказал о состоянии своего пострадавшего ассистента. В своем «Инстаграм» он опубликовал пост о том, что произошло в ту ночь.



Эдуард работал ассистентом Гулевича с 2016 года и, по словам дрессировщика, отлично ладил со слонами. Однако в какой-то момент у слоних случился срыв.

«Они начали выяснять отношения, причем очень жестко, которые касались исключительно их двоих. К людям никакой агрессии они не проявляли. Мы постоянно, 24/7, дежурили по очереди, наблюдая за слонами», — пишет Гулевич.

В ту ночь на посту находился Эдуард. Он знал все инструкции и технику безопасности, однако драка между слонихами зашла далеко. Дженни «поймала» ее так, что Магде грозила инвалидность. Тогда Эдуард в нарушение инструкций безопасности вмешался в этот конфликт, попав в эпицентр «разборок».

«Парень не [побоялся], нарушил все правила и, рискуя своей жизнью, спас Магду от увечий, а возможно, и от смерти... Он поступил очень смело и отважно, приняв такое решение...Когда я примчался на место происшествия, мне на какой-то момент стало жутко, я думал, что Эдику [все]...» — признается дрессировщик.

Эдуарду провели дорогостоящую операцию, к нему вылетела мать из Киргизии. Через две недели его выписали.

Драка слонов на арене Казанского цирка произошла 21 марта. Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов провела проверку после происшествия, в надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется. Следственный комитет Татарстана также начал проверку по факту «выпуска на манеж в Казанском цирке слонов в состоянии агрессии». После драки на манеже, разборки животных продолжились за кулисами, в результате которых пострадал ассистент дрессировщика. В итоге слоних Дженни и Магду определили в Крымский зоопарк, где они проведут остаток жизни.



Ольга Плешкова