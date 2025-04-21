Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на профильные специальности

Фото: Максим Платонов

Выпускники колледжей теперь смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специализированные направления, схожие с их предыдущим обучением. Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно изменениям, внесенным в закон «Об образовании», если профиль колледжа совпадает с направлением в вузе, студенты смогут поступить на основе вступительных экзаменов. В противном случае им придется проходить ЕГЭ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов, — уточнили авторы инициативы.

Ранее закон не учитывал соответствие специальностей при поступлении в вуз, что создавало путаницу. Теперь, с новой редакцией, вузы смогут лучше отбирать студентов и мотивировать их на выбор определенной специальности, что должно привести к более качественному составу поступающих.

Напомним, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании.

Анастасия Фартыгина