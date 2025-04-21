Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Римско-католической церкви в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

В своем послании он выразил глубокую скорбь по поводу кончины понтифика.

— В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине Его Святейшества Папы Римского Франциска, — говорится в телеграмме.

Раис Татарстана отметил, что папа Франциск был выдающимся духовным лидером, посвятившим свою жизнь служению миру, милосердию и межрелигиозному диалогу. Он подчеркнул, что мудрость, гуманизм и стремление к справедливости папы Франциска вдохновляли миллионы людей по всему миру, независимо от вероисповедания, а его усилия по укреплению взаимопонимания между народами и культурами оставили неизгладимый след в истории.

Минниханов с теплотой вспомнил личную встречу с папой Франциском в 2022 году в Бахрейне, где понтифик высоко оценил положительный опыт Татарстана в вопросах межнационального и межконфессионального согласия.

— Кончина Его Святейшества — это огромная и невосполнимая утрата для Римско-католической церкви и верующих во всем мире. В этот скорбный момент важно объединяться в молитвах и воспоминаниях о тех ценностях, которые он проповедовал. Пусть его наследие вдохновляет нас на добрые дела и стремление к миру, — выразил уверенность Рустам Минниханов.

В завершение телеграммы глава Татарстана выразил глубокое уважение и сочувствие в связи с постигшей утратой.