Спортсмен «Синтеза» Минаков рассказал, как в Стэнфорде его поздравили с рекордом Овечкина

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Российский пловец Андрей Минаков, который учится в Стэнфордском университете с 2020 года, рассказал ТАСС о поздравлениях от студентов вуза. Его соотечественник, капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Минаков сообщил, что абсолютно все поздравляли его в спортивной столовой университета. Студенты подходили к нему и говорили, что это круто и сильно — иметь такого соотечественника, как Овечкин.

Ранее Минаков выполнил норматив отбора на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Он отметил, что хочет показать достойные результаты и доказать, что российские спортсмены вернулись не просто участниками, а претендентами на победу.

— Будет первый чемпионат мира на длинной воде за долгое время, поэтому хочется показать достойные результаты. Показать, что мы вернулись не в роли участников, а в роли тех, кто претендует на победу, — сказал Минаков.

Рената Валеева