Объявлен лонг-лист литературной премии «Большая книга»
Оргкомитет Национальной литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист. Финалисты «Большой книги» станут известны 3 июня, победители — в начале декабря на торжественной церемонии награждения.
Приводим полный список произведений и из авторов:
|
Номинация
«Художественная литература»
|
Номинация «Нон-фикшн»
|
Надя Алексеева «Белград»
|
Зоя Богуславская «Халатная жизнь»
|
Татьяна Алфёрова «Татьяна, Васса, Акулина»
|
Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»
|
Анна Баснер «Парадокс Тесея»
|
Алексей Волынец «Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах»
|
Игорь Белодед «Утро было глазом»
|
Михаил Гундарин, Евгений Попов «САША (Александр Кабаков и его время)»
|
Вера Богданова «Семь способов засолки душ»
|
Олег Демидов «Нормальный как яблоко. Биография Леонида Губанова»
|
Елена Бодрова «Имитация
|
Игорь Дуардович «Его страшный двойник»
|
Илья Бояшов «Трезвый гусар»
|
Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»
|
Ксения Буржская «Литораль»
|
Вячеслав Курицын «Главная русская книга. О «Войне и мире» Л. Н. Толстого»
|
Эдуард Веркин «Сорока на виселице»
|
Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»
|
Андрей Волос «Персей»
|
Александр Ливергант «Даниель Дефо: факт или вымысел»
|
Андрей Дмитриев «Ветер Трои»
|
Елена Погорелая «Владислав Дворжецкий. Чужой человек»
|
Екатерина Златорунская «Осенняя охота»
|
Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»
|
Галина Калинкина «Голое поле»
|
Олег Трушин «Паустовский: Растворивший время»
|
Алексей Колесников «Укрытие»
|
Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой»
|
Алексей Колмогоров «Сахар»
|
Илья Кочергин «Запасный выход»
|
Евгений Кремчуков «Фаюм»
|
Майя Кучерская «Случай в маскараде»
|
Зинаида Лонгортова «Узоры оленьих троп»
|
Герман Садулаев «Никто не выVOZит эту жизнь»
|
Сергей Пупышев «Пустошь великая»
|
Алексей Рачунь «Гляден»
|
Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»
|
Фигль-Мигль «Колдуны»
|
Анна Чухлебова «Вдовушка»
|
Анна Шипилова «Скоро Москва»
Напомним, в начале года дирекция литературной премии «Большая книга» объявила о старте 20-го сезона, а также об изменениях в положении премии. Они вступают в силу с этого года. Что изменилось и как отреагировало на перемены литературное сообщество — в материале «Реального времени».
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