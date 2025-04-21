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Объявлен лонг-лист литературной премии «Большая книга»

15:47, 21.04.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Объявлен лонг-лист литературной премии «Большая книга»
Фото: Реальное время

Оргкомитет Национальной литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист. Финалисты «Большой книги» станут известны 3 июня, победители — в начале декабря на торжественной церемонии награждения.

Приводим полный список произведений и из авторов:

Номинация

«Художественная литература»

Номинация «Нон-фикшн»

Надя Алексеева «Белград»

Зоя Богуславская «Халатная жизнь»

Татьяна Алфёрова «Татьяна, Васса, Акулина»

Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»

Анна Баснер «Парадокс Тесея»

Алексей Волынец «Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах»

Игорь Белодед «Утро было глазом»

Михаил Гундарин, Евгений Попов «САША (Александр Кабаков и его время)»

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»

Олег Демидов «Нормальный как яблоко. Биография Леонида Губанова»

Елена Бодрова «Имитация

Игорь Дуардович «Его страшный двойник»

Илья Бояшов «Трезвый гусар»

Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»

Ксения Буржская «Литораль»

Вячеслав Курицын «Главная русская книга. О «Войне и мире» Л. Н. Толстого»

Эдуард Веркин «Сорока на виселице»

Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»

Андрей Волос «Персей»

Александр Ливергант «Даниель Дефо: факт или вымысел»

Андрей Дмитриев «Ветер Трои»

Елена Погорелая «Владислав Дворжецкий. Чужой человек»

Екатерина Златорунская «Осенняя охота»

Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»

Галина Калинкина «Голое поле»

Олег Трушин «Паустовский: Растворивший время»

Алексей Колесников «Укрытие»

Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой»

Алексей Колмогоров «Сахар»

Илья Кочергин «Запасный выход»

Евгений Кремчуков «Фаюм»

Майя Кучерская «Случай в маскараде»

Зинаида Лонгортова «Узоры оленьих троп»

Герман Садулаев «Никто не выVOZит эту жизнь»

Сергей Пупышев «Пустошь великая»

Алексей Рачунь «Гляден»

Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»

Фигль-Мигль «Колдуны»

Анна Чухлебова «Вдовушка»

Анна Шипилова «Скоро Москва»


Напомним, в начале года дирекция литературной премии «Большая книга» объявила о старте 20-го сезона, а также об изменениях в положении премии. Они вступают в силу с этого года. Что изменилось и как отреагировало на перемены литературное сообщество — в материале «Реального времени».

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