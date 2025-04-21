Минцифры планирует выделить «Почте России» 30 млрд рублей на ремонт отделений

Фото: Максим Платонов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность выделения «Почте России» дополнительно около 30 млрд рублей до 2030 года на модернизацию почтовых отделений. Об этом заявил глава департамента развития новых телеком-сервисов Минцифры Антон Привезенцев, пишет ТАСС.

По его словам, источник дополнительного финансирования уже определен — это увеличение размера штрафа и уменьшение размера скидки по уплате штрафа за нарушение ПДД. Планируется выделять порядка 5 млрд рублей в год.

Ранее Минцифры разработало законопроект, направленный на поддержку и развитие АО «Почта России». Документ предусматривает ряд мер, направленных на расширение возможностей и повышение конкурентоспособности национального почтового оператора.

Рената Валеева