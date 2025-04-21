Бастрыкин запросил доклад о расследовании ДТП после смерти ребенка на квадроцикле

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла вечером 20 апреля на 18-м километре автодороги Казань — Шемордан. В результате столкновения квадроцикла с автомобилем 12-летний мальчик скончался, а его 15-летняя сестра, находившаяся за рулем квадроцикла, получила травмы и была госпитализирована.

По данным следствия, 15-летняя девочка, не имея прав на управление транспортным средством, управляла квадроциклом и при совершении маневра перестроения не уступила дорогу автомобилю, что привело к столкновению.



Уголовное дело возбуждено по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).