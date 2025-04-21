Житель Татарстана, скрывавшийся 17 лет от тюрьмы за наркотики, задержан в Калининградской области

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Сотрудники ФСИН России в Калининградской области во взаимодействии с полицией задержали мужчину, который более 17 лет находился в розыске за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Преступник, осужденный в 2008 году в Татарстане по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств) на четыре года условно, скрылся после замены условного осуждения на реальное лишение свободы. Все это время мужчина успешно скрывался от правосудия, сменив место жительства и фамилию.

— Сотрудниками УФСИН России по Калининградской области во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Калининградской области задержан осужденный, скрывавшийся от наказания 17 лет, — говорится в сообщении ФСИН.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям было установлено место работы беглеца, где он и был задержан. В настоящее время осужденный водворен в следственный изолятор (СИЗО) и в ближайшее время будет этапирован в Республику Татарстан для отбытия наказания.

Этот случай стал одним из результатов масштабной операции «Розыск», проведенной ФСИН совместно с МВД по всей стране и в странах СНГ. За первые два дня операции (9—10 апреля) установлено местонахождение и задержано 1 439 лиц, находящихся в федеральном (межгосударственном) розыске, в том числе 1 218 осужденных, находящихся в розыске у территориальных органов ФСИН России.

Рената Валеева