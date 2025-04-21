Жители Авиастроительного района Казани останутся без воды из-за подключения водопровода

Фото: Максим Платонов

С 09.00 24 апреля до 09.00 25 апреля в Авиастроительном районе Казани будет приостановлено водоснабжение. Это связано с подключением нового водопровода и заменой старой запорной арматуры и пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без воды останутся жители нескольких улиц в поселках Грабарский и Сухая Река, а также в поселках Новое Караваево и Северный. В списке адресов значатся улицы Донецкая, Дунайская, Инвентарная.

Для удобства жителей в этот период будет организован подвоз воды автоцистернами. Они будут курсировать по всему району, чтобы обеспечить необходимое количество воды.

Анастасия Фартыгина