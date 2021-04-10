Под Казанью за 2,3 миллиарда рублей отремонтируют участок трассы на Уфу

Фото: конкурсная документация

На выезде из Казани отремонтируют участок трассы М-7 по направлению к Уфе. Соответствующий тендер стоимостью 2,29 млрд рублей объявлен накануне. Победителю аукциона нужно обновить 12 км федеральной дороги на участке км 812+100 — км 824+970 — это отрезок в границах поселков Кульсеитово и Чебакса.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», заявки принимаются в электронной форме до 9 часов утра 4 мая. Приступить к работе, согласно документации тендера, предстоит 1 июня этого года, а завершить — 30 ноября 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 290 216 030 рублей, в том числе по годам финансирования:

на 2021 год — 415 981 000 рублей;

на 2022 год — 866 964 320 рублей;

на 2023 год — 1 007 270 710 рублей.

Размер аванса по государственному контракту: 10% от цены контракта. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Участникам торгов нужно обеспечить заявку своими средствами в размере 114,5 млн, а также внести 206,1 млн рублей в качестве обеспечения исполнения контракта.

Капремонт трассы, который лишил связи с дорогой

Масштабные ремонтные работы на казанской объездной дороге стартовали еще прошлым летом. С июня начался ремонт на участке трассы М-7 км 786+500 — км 794+000. Почти за 800 млн рублей подрядчику необходимо было обновить дорожное полотно, начиная от развязки в районе Новой Туры и до поселка Николаевский.

Тогда же, летом, начали капитально ремонтировать дорогу в районе Щербаково. Работы шли с частичным перекрытием трассы, что приводило к многокилометровым пробкам. Кроме того, ремонт был сопряжен с неудобствами для местного населения.

Так, дачники из ближайшего СНТ «Щербаковка» пожаловались на то, что лишились подъездных путей. Люди оказались словно в резервации на своих участках: старый съезд закрыл «Волго-Вятскуправтодор», а временный зимний во время половодья превратился в болото. Лишь после публикации в «Реальном времени» проезд дачникам открыли.

Фото: Максим Платонов

Вскоре о той же проблеме и больших убытках сообщили владельцы придорожного бизнеса у поселка Щербаково, которых оградили от клиентов. После установки барьерных ограждений вдоль дороги со стороны Казани объекты сервиса — от мастерских шиномонтажа до гостиниц — оказались отрезаны от шоссе. Монтаж ограждающих конструкций был проведен по заказу ФКУ в рамках госконтракта на 872 млн рублей (а с проектом и строительным контролем за объектом — почти 1 миллиард).



Речь об участке км 805 — км 811+500 федеральной автодороги М-7 «Волга». В рамках капремонта ширину полос трассы довели до нормативных 3,75 м, уложили три слоя асфальтобетона толщиной 24 см, чтобы повысить прочность полотна под расчетную нагрузку 11,5 тонны на ось. Завершили ремонт в ноябре.

Ремонт М-7 в других районах Татарстана

Федеральную трассу М-7 активно ремонтируют не только под Казанью, но и в других районах Татарстана. На этой неделе «Реальное время» уже писало о поиске подрядчика на капремонт 11 км этой дороги в районе Елабуги — направлением на Ижевск.

Торги начались по стартовой цене в 1,6 млрд рублей. Победителю нужно обновить дорожное полотно на участке км 4+000 — км 15+200 в районе Поспеловского, Мунайского и Абалачевского сельских поселений Елабужского и Менделеевского районов. Дорога связывает Елабугу и Менделеевск, в сутки по ней проезжает около 9 тысяч машин.

Кроме того, в марте подрядчики «Волго-Вятскуправтодора» завершили надвижку судоходного пролета моста через Свиягу на трассе М-7, на участке 757-го км. Для 126-метрового пролета собрано 14 металлических блоков весом более 925 тонн.

В марте подрядчики «Волго-Вятскуправтодора» завершили надвижку судоходного пролета моста через Свиягу. Фото: tatar-inform.ru

Позади три этапа работ из четырех: всего протянуто 294 м конструкции с первой на четвертую опору. Идет сборка конструкции для крайнего пролета — его надвинут на опоры в мае. Протяженность этого пролета составит около 400 м. На проезжую часть уложат гидроизоляцию и двухслойное покрытие.

На подходах к мосту смонтируют шумозащитные экраны на протяжении 2,4 км, сплошное электроосвещение, металлические барьерные ограждения, установят навигационные знаки. Жители поселков Исаково и Гаврилково смогут переходить эту дорогу по надземным пешеходным переходам. Реконструкция моста через Свиягу выполнена на 42%, работы начались еще в 2019 году и должны завершиться в 2023-м.

Василя Ширшова