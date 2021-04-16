Исполком Высокогорского района РТ прокомментировал дорожную проблему СНТ «Щербаковка»

Фото: Максим Платонов

Как сообщили «Реальному времени» в исполкоме Высокогорского района РТ, для решения дорожной проблемы СНТ «Щербаковка» местные власти обратились во все возможные инстанции. Ранее наше издание рассказало о проблеме, с которой столкнулись жильцы и садоводы «Щербаковки». Съезд к СНТ с феде­ральной трассы М-7 «Волга» еще более пол­угода назад закрыло, признав его незако­нным, ФКУ «Волго-Вят­скуправтодор». Временная же зимняя дорога, которую щербаковцы проложили после закрытия старой, с приходом весны превратится в болото.

М-7 «Волга» входит в перечень автодорог федерального значения: вопрос ее управления и содержания, включая организацию съездов, не входит в компетенцию органов исполнительной власти Высокогорского района, отмечается в поступившем в нашу редакцию комментарии за подписью руководителя исполкома Дамира Шайдуллина. Тем не менее «учитывая сложившуюся ситуацию, с целью недопущения причинения угрозы жизни и здоровью людей» исполнительным комитетом Высокогорского района были инициированы обращения в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, ГКУ «Главтатдортранс» и ФКУ «Волго-Вятскуправдор» с просьбой об оказании содействия в организации благоустроенного подъездного пути к СНТ «Щербаковка». Также, по словам Шайдуллина, было направлено ходатайство в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия республики о включении строительства подъездного пути к дачному объединению в соответствующую программу на 2021 год.

Фото: Максим Платонов

В исполкоме напоминают, что садоводческое некоммерческое товарищество «Щербаковка», расположенное на территории Высокогорского района, образовано в 70-х и насчитывает в своем составе более 200 земельных участков. Подъездной путь к обществу проходил на 805—811 км федеральной автодороги М-7 «Волга». Упомянутый съезд был заблокирован в связи с тем, что примыкание подъездных путей к федеральной трассе не было согласовано с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Зимой проезд к садовым участкам велся по выделенным многодетным семьям Казани, расположенным в районе населенного пункта Кульсеитово.

После публикации «Реального времени» «Волго-Вятскуправтодор» пошел навстречу жителям и пообещал на два месяца открыть ранее заблокированный им съезд к СНТ. Об этом нашему изданию рассказала председатель товарищества Наталья Бемшлаг, побывавшая на приеме у начальника управления Илдара Мингазова.

Фото: Максим Платонов

В исполкоме Высокогорского района отмечают, что на сегодняшний день ранее существовавший съезд с федеральной трассы временно открыт, препятствий для доступа к своим участкам у садоводов и жителей СНТ «Щербаковка» нет.

Ранее «Реальное время» писало о том, что проектно-изыскательские работы по строительству новой дороги к СНТ «Щербаковка» должны были завершить к 8 апреля. По их завершении и получении положительного заключения государственной экспертизы начнется подготовка конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ, сообщал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.

Любовь Шебалова