Татарстан вошел в топ-5 самых читающих регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял пятое место в рейтинге самых читающих регионов России. Это выяснили МТС и книжный сервис «Строки», проанализировав читательские предпочтения россиян.

На первом месте по количеству прочитанных книг оказались Москва и Московская область, на которые приходится 23% от общего числа прочитанных в онлайн-библиотеке. Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли вторую строчку с 10%. Третье место досталось Краснодарскому краю с 8%, а четвертое — Свердловской и Новосибирской областям с по 3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан, наряду с Башкортостаном, Ростовской, Нижегородской и Самарской областями, делит пятую позицию с долей 2%. С марта 2024 по март 2025 года жители Татарстана прочитали около 39 тыс. книг на платформе «Строки». Один из самых активных читателей прочел 393 книги.

В числе популярных жанров у татарстанцев оказались фэнтези, фантастика, любовные романы и детективы. Наиболее востребованными книгами стали:

«Магия утра» Хэд Элрода;

«Шантарам. Часть 3» Грегори Дэвида Робертса;

«Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура.

Также среди подкастов выделился «Участок 81», который стал популярным у местных слушателей.

Среди авторов наибольшей популярностью пользуются современные писатели Дарья Донцова, Татьяна Устинова и Сергей Лукьяненко, а также классик Антон Чехов.

Анастасия Фартыгина