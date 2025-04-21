Пресс-секретарь раиса Татарстана поделилась воспоминаниями о встрече Минниханова с Франциском

Пресс-секретарь раиса Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова поделилась воспоминаниями об исторической встрече между раисом и понтификом.

В своем телеграм-канале она рассказала о визите Рустама Минниханова в Бахрейн в 2022 году для участия в форуме «Значение диалога между религиями». В рамках поездки состоялась встреча с Папой Римским Франциском.

— Аудиенция должна была продлиться пару минут, но все пошло не по протоколу, потому что, когда Рустам Минниханов начал рассказывать о Казанской иконе Божией Матери, которую в свое время Татарстану передал Иоанн Павел II, глава Римско-католической церкви предложил присесть и продолжить беседу, — написала пресс-секретарь.

Она также отметила символичность того, что встреча состоялась 4 ноября — в День Казанской иконы Божией Матери, особо почитаемой в Татарстане.

Напомним, сегодня стало известно о кончине Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет.

Рената Валеева