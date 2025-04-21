Плановое отключение в Авиастроительном: казанский «Водоканал» подключает новый водопровод

Воды не будет 24 апреля. Под отключение попадут 32 МКД, 7 школ, 7 детских садов, 50 административных зданий, 6 котельных и 6 094 частных дома

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты казанского «Водоканала» выполнят мероприятия по улучшению водоснабжения для жителей Авиастроительного района, сообщает пресс-служба предприятия.

Работы будут вестись на участке на ул. Читинской и 2-я Шатурской от ул. Айдарова до ул. Кутузова. Там в рамках инвестиционной программы заменили трубопровод 1981 года постройки на новые полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм и протяженностью 290,25 м. Подключение нового трубопровода к центральным сетям водоснабжения запланировано на 24 апреля. В этот же день на участке заменят 4 пожарных гидранта и запорные арматуры диаметром 100 и 150 мм.

Воды не будет с 09.00 24 апреля до 09.00 25 апреля. Под отключение попадут 32 МКД, 7 школ, 7 детских садов, 50 административных зданий, 6 котельных и 6 094 частных дома. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Автоцистерны с водой распределят по адресам и графику, также заявки на подвоз воды будут принимать по телефону +7 (843) 231-62-60.

Проведенные работы позволят улучшить качество и повысить надежности водоснабжения, а также минимизировать количество объектов, которые попадают под отключение воды при аварийных ситуациях.

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