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В Казани стартовал капремонт путепровода на улице Достоевского

14:35, 21.04.2025
В Казани стартовал капремонт путепровода на улице Достоевского
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался капитальный ремонт путепровода на улице Достоевского. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

В настоящее время дорожные службы приступили к демонтажу мостового полотна.

В ходе ремонта планируется выполнить следующие работы:

  • Ремонт береговых и промежуточных опор путепровода, пролетного строения и подходов к мосту.
  • Устройство сопряжения моста с насыпью, деформационных швов и мостового полотна.
  • Укрепление конусов насыпи моста матрацно-габионными конструкциями и двух металлических оцинкованных лестничных сходов.

Путепровод на улице Достоевского имеет протяженность 54 метра, 6 полос движения шириной 3,75 метра каждая. Расчетная нагрузка составляет Н-30, НК-80, что позволяет пропускать большегрузный транспорт.

Напомним, в Казани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицу Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова в Советском районе.

Рената Валеева

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