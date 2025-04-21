Россия ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Договор устанавливает правовые рамки для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества между Москвой и Тегераном на долгосрочной основе.
Подписание договора состоялось в январе текущего года в Москве в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный договор укрепит отношения между Россией и Ираном как в области двустороннего сотрудничества, так и в вопросах координации действий на международной арене. Особое внимание в документе уделяется развитию межпарламентского сотрудничества.
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