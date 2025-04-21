На улицах Казани появились электросамокаты: число парковок сократят на более чем полтысячи

В исполкоме рассказали о новых предложениях

Фото: Максим Платонов

Самокаты уже выставили, но ездить нельзя

На улицах Казани появились электросамокаты, но совершать поездки на них пока нельзя. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

— Мы начали выставлять самокаты в город. Но сезон пока не начался, начать поездку на них сегодня невозможно. Как только сезон начнется, расскажем обо всех новостях и деталях этого года, — заявили там.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На вопрос о том, когда начнется сезон, в пресс-службе отметили, что пока не могут сказать.



«Реальное время» выяснило, что в одних из самых популярных мест для прогулок — в парке Горького и на Кремлевской набережной — самокатов не видно.

Исполком направил предложения в Правительственную комиссию

В исполкоме Казани «Реальному времени» рассказали, что на данный момент разрабатываются решения для обеспечения безопасности пешеходов, водителей и пользователей СИМ.

В частности, предлагается сократить количество парковок для электросамокатов — прежде всего в центральной части города. Там узкие тротуары зачастую не позволяют безопасно использовать СИМ.

— Предлагается исключить 568 парковок из 1 340, действовавших в прошлом году. Таким образом, емкость парковок может сократиться с 13 тыс. до 8 тыс. электросамокатов. Скорость движения предлагается ограничить 20 км/ч. Инициатива направлена в Правительственную комиссию РТ по обеспечению безопасности дорожного движения, и в настоящее время ожидается ее решение, — сообщили в исполкоме.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Примечательно, что в прошлом году исполком Казани, напротив, увеличил количество парковочных мест — сообщалось об 1,9 тыс. новых точек для электросамокатов. Основное внимание уделили Вахитовскому и Советскому районам города, так как именно там наблюдается высокий спрос на этот вид транспорта.

В прошлом году сезон электросамокатов в Казани стартовал 5 апреля. Ежегодно представители кикшеринга выставляют СИМ на улицах города при установке температуры не ниже нуля градусов и после полного схождения снега. Однако в этот раз о дате запуска сезона ни сервисы кикшеринга, ни мэрия Казани не заявляли.

Тем временем в Иннополисе сезон стартовал уже 28 марта.



Елизавета Пуншева