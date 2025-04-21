Муфтий Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Фото: Максим Платонов

Альбир хазрат Крганов, муфтий Москвы, высказал соболезнования католикам и всем верующим в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Он уточнил, что понтифик все 12 лет своего служения уделял внимание социальной справедливости и защите человеческого достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного собрания мусульман России.

Крганов подчеркнул, что особое внимание папа уделял межрелигиозному диалогу. Он упомянул подписанный документ между Ватиканом и университетом аль-Азхар, который стал примером сотрудничества между христианами и мусульманами.

Муфтий также сообщил, что Франциск активно выступал за мир и прекращение конфликтов, включая ситуацию в Палестине.

— Мусульмане запомнят его как человека, стремившегося к диалогу, справедливости и миру, — добавил Крганов.

Он завершил свои слова молитвой о терпении и утешении для всех, кто скорбит о папе.

Напомним, что Reuters сегодня со ссылкой на Ватикан сообщил о кончине Папы Римского Франциска. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью понтифика. Также раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Римско-католической церкви.



Анастасия Фартыгина