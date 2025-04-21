Аномально теплая погода с грозами и сильным ветром сохранится в Татарстане до конца недели

Фото: Дарья Пинегина

В апреле Татарстан ожидает аномально теплая погода, но с грозами. В минувшие выходные республика столкнулась с кратковременными дождями, местами с грозами и сильным ветром, порывы которого достигали 17 м/с. Температура воздуха в дневные часы варьировалась от +21 до +27 градусов, что на 9—13 градусов превышает норму. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Сегодня, 21 апреля, с уходом атмосферного фронта и ростом давления, Татарстан оказался под влиянием антициклона. Существенных осадков не ожидается, и температура в полдень поднялась от +21 до +26 градусов.

Завтра, 22 апреля, ночью и утром осадков не будет. Однако во второй половине дня в западных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит от +8 до +13 градусов, а днем поднимется от +23 до +28 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среду, 23 апреля, республика попадет под влияние контрастного атмосферного фронта. Ночью температура опустится от +4 до +9 градусов, а днем поднимется от +15 до +20 градусов, на юге и востоке — до +26. Местами также пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 24 апреля, погода останется неустойчивой: ночью температура составит от +5 до +10 градусов, а днем снова потеплеет от +22 до +27 градусов.

В конце недели, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается похолодание и дожди. В пятницу и субботу, 25—26 апреля, при прохождении атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди и грозы, а температура днем не превысит +15 градусов.

Анастасия Фартыгина