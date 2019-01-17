Короли госзаказа: федеральные успехи Равиля Зиганшина и покупка выставочного центра «у своих»

Главные заказчики и подрядчики 2018 года в Татарстане

По итогам 2018 года 10 крупнейших подрядчиков Татарстана получили государственные контракты на общую сумму 106,8 млрд рублей. В основном эти компании связаны с одной из следующих отраслей — строительство, дороги или энергетика. При этом отдельные исполнители получали крупные контракты и за пределами региона. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Стройка года руками ПСО «Казань»

Первое место по общей сумме заказов среди всех татарстанских компаний оказалось у ООО «ПСО «Казань». Предприятие Равиля Зиганшина получило в 2018 году всего три заказа, но зато каких! Общая сумма их составила солидные 42,8 млрд рублей.

Из этой суммы 38,8 млрд рублей приходится на контракт, не связанный с Татарстаном. Речь идет, конечно, о строительстве стартового космического ракетного комплекса «Ангара» от ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный». Заказ, который финансируется из федерального бюджета, был получен компанией Зиганшина в начале октября, несмотря на проблемы со строительством стадиона в Самаре перед чемпионатом мира и затянувшееся открытие нового зоопарка в Казани. Завершение выполнения заказа на строительство космодрома запланировано на 31 декабря 2022 года, так что время у крупнейшего подрядчика Татарстана еще есть.

Помимо этого, предприятие получило еще один крупный контракт, не связанный с глобальными стройками, — заказ ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор», федерального ведомства, которое базируется в Казани и отвечает за федеральные и региональные дороги Татарстана и окрестных регионов. Заказ этот связан с реконструкцией автомобильной дороги М-7 «Волга» в РТ (рядом с поворотом на Иннополис). Стоимость этого заказа составила 4,05 млрд рублей, выполнение работ будет осуществляться до 20 октября 2020 года.

Наконец, третий свой заказ ПСО «Казань» получило от «Главинвестстроя» (ГИСУ РТ) на скромную по меркам подрядчика сумму в 21,8 млн рублей. Заказ касается строительства очистных сооружений с благоустройством территории парковочной площадки в Казани в районе ул. Гаврилова и пр. Ямашева.

В ноябре стало известно, что челнинское ООО «Евростиль» построит инфраструктуру для завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier. Фото Сергея Афанасьева

Еще одна строительная компания оказалась в списке татарстанских поставщиков на седьмом месте. Это — челнинское ООО «Евростиль», принадлежащее, как писало «Реальное время», семье Гайсиных. Фирма получила 25 заказов на 5,2 млрд рублей. Основная масса их — 20 заказов на общую сумму 5,08 млрд рублей — были получены от «Главинвестстроя». Среди них, в частности, два заказа на строительство школ на востоке региона — в Набережных Челнах и Нижнекамске (на суммы 768 и 525 млн рублей), а также заказ на строительство объекта МВД за 422 млн рублей. Второй по сумме заказчик «Евростиля» — само Министерство внутренних дел Татарстана. Заказ тут, правда, всего один — на 111 млн рублей — на реконструкцию зданий для отдела МВД по Сармановскому району. Кроме того, в ноябре стало известно, что компания построит инфраструктуру для завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier.

В основном со строительством связаны и заказы находящегося на девятом месте ГУП РТ «Татлизинг». Сумма его 47 заказов в 2018 году составила 4,4 млрд рублей. Из них 31, на общую сумму 4,28 млрд рублей, пришелся на заказы главного строительного управления региона — все того же ГИСУ. В основном они связаны со строительно-монтажными работами, например, это заказы на установку оборудования «в зданиях, создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Татарстана» (за 554 млн рублей; речь, по всей видимости, о ресурсных центрах), на строительство детских садов в Нурлате и Альметьевске за 458 млн рублей, а также на строительство спортивных площадок за 317 млн рублей и монтаж оборудования для общественных пространств за 302 млн.

Строители большой дороги: «Татавтодор», «Алексеевскдорстрой» и «Татнефтедор»

Второе место в списке поставщиков заняло АО «Татавтодор». Предприятие, зарегистрированное в Казани на улице Достоевского, получило в общей сложности 82 контракта на 13,8 млрд рублей. Крупнейшим его заказчиком стало ГКУ «Главтатдортранс» — от дорожного ведомства был получен 71 контракт на 9,6 млрд рублей (крупнейший — на 448 млн рублей, на ремонт автодороги «Соболековская» в Нижнекамске). Еще 4 млрд рублей получено от федеральных дорожников — ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор» в рамках всего одного контракта, на содержание определенных участков трассы М-7 до июня 2023 года. Два заказа на 38,2 млн рублей, кроме того, были получены от исполкома Нижнекамского района.

В списке крупнейших поставщиков есть и другие компании, связанные с дорожным строительством и обслуживанием дорог. Это, например, расположившийся на десятом месте в топе подрядчиков «Алексеевскдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Фоата Валиева. Предприятие получило 55 заказов на общую сумму 3,58 млрд рублей. Основная масса пришлась на заказы «Главтатдортранса» — их 33 штуки, на 2,6 млрд рублей (крупнейший — на 259 млн — на реконструкцию автодороги по улице Братьев Батталовых в Казани). Крупный заказчик, кроме того, федеральное «Волго-ВятскУпрАвтоДор» — он заключил с «Алексеевскдорстроем» семь заказов на 893 млн рублей (крупнейший, на 439 млн рублей, на содержание участков автодороги Р-239). Еще два заказа на 20,3 млн рублей были получены от исполкома Алькеевского района (крупнейший, на 19 млн рублей, на выполнение ремонта существующей дорожно-уличной сети).

В топ входит ООО «Татнефтедор», которое контролирует бывший гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов. Фото Олега Тихонова



Кроме того, в топ входит ООО «Татнефтедор», которое контролирует бывший гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов. Компания расположилась на восьмом месте в топе татарстанских поставщиков с 61 заказом на 4,74 млрд рублей. Из этой суммы почти 3,48 млрд рублей пришлось на заказы «Главтатдортранса». Всего предприятие получило 32 контракта, связаны они с содержанием автодорог общего пользования регионального значения в Татарстане, а некоторые — также с содержанием площадок весового контроля. Крупнейший заказ, впрочем, получен от второго по величине заказчика — «Волго-ВятскУпрАвтоДора». Всего у «Татнефтедора» заключено с этим федеральным ведомством четыре контракта на 1,11 млрд рублей, крупнейший из них, на 880 млн рублей, связан с содержанием автодороги Р-239 Казань — Оренбург.

Неистощимая энергия: «Татэнергосбыт» и «Энерготранс»

Замыкает тройку лидеров предприятие, связанное с энергетикой — АО «Татэнергосбыт», принадлежащее государственному «Связьинвестнефтехиму». У него 4 431 контракт на 9,7 млрд рублей. Почти половина суммы — 4,04 млрд рублей — была получена от одного заказчика, точнее от его единственного заказа. Речь идет о «Сетевой компании», которая заказала услуги по передаче электрической энергии еще 1 января 2018 года — контракт действует до 31 января 2019 года. Другой крупный заказчик — МУП «Водоканал», который заключил с «Татэнергосбытом» три контракта на 407 млн рублей (368 млн рублей из них — в одном заказе на электроэнергию на 368 млн рублей). Также большую сумму предприятие получило из восьми контрактов с Комитетом внешнего благоустройства Казани на 296 млн рублей. Из них 266 млн получены благодаря одному контракту — на снабжение электроэнергией.

Еще одно предприятие, косвенно связанное с энергетикой, находится на шестом месте в списке поставщиков. Это — ООО «Энерготранс», по данным ЕГРЮЛ принадлежащее Рушаду Мустафину (владеет также еще 12 малоизвестными компаниями). Предприятие получило 28 заказов на 6,4 млрд рублей. При этом 22 из них и 6,3 млрд рублей пришлись на одного заказчика — АО «Татэнерго». Почти все заказы связаны с оказанием транспортных услуг для нужд филиалов и управления «Генерирующей компании».

Само «Казань Экспо» является «дочкой» Минзема, ведомство покупало у него, собственно, международный выставочный центр «Казань Экспо». Фото Олега Тихонова

«Казань Экспо» и «Таттехмедфарм»

Еще две компании из топ-10 не входят в перечисленные выше категории. Находящееся на четвертом месте ООО «Казань Экспо» получило в 2018 году 9,5 млрд рублей благодаря лишь одному контракту с Минземимущества РТ. Само «Казань Экспо» является «дочкой» Минзема, ведомство покупало у него, собственно, международный выставочный центр «Казань Экспо», расположенный в селе Большие Кабаны Лаишевского района и открытый в октябре 2018 года.

Пятое место оказалось у государственного производителя и поставщика лекарств — ГУП «Таттехмедфарм». Предприятие получило 6,7 млрд рублей в 1 183 контрактах: большая часть заказов обеспечена «Таттехмедфарму» Минздравом Татарстана — 41 заказ на 1,35 млрд рублей. Основная масса этих денег приходится на один заказ на сумму 819 млн рублей — на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение. Второе место занял Республиканский клинический онкологический диспансер с 12 заказами на 1,2 млрд рублей, крупнейший из них — на 449 млн рублей — на обеспечение закупок, хранения и доставки лекарств и медицинских изделий. Третье место в списке заказчиков «Таттехмедфарма» — у Республиканской клинической больницы, которая обеспечила предприятию 19 заказов на 484 млн рублей. Крупнейший из заказов — на 180 млн рублей — на поставку лекарств в 2018 году.

Заказчики: равное распределение

Что касается крупнейших заказчиков, то сумма их заказов различается не так сильно, как в случае с поставщиками. При этом основная масса заказчиков связана с теми же самыми отраслями, что и поставщики.

Наибольшая сумма заказов — у главного строительного заказчика региона, «Главинвестстроя», который уже не раз упоминался выше. Общая сумма его 694 заказов составила 38,4 млрд рублей. Как мы увидим позже, семь сотен заказов — это не очень много, соответственно, речь идет в основном о крупных заказах. Крупнейшими подрядчиками ГИСУ стали две компании из топ-10 поставщиков. Это «Евростиль», получивший 20 заказов на 5,08 млрд рублей, и «Татлизинг», получивший 31 заказ на 4,28 млрд.

Второй по сумме заказчик — региональная компания предприятия «Транснефть» «Транснефть-Прикамье». Это акционерное общество заключило контрактов на общую сумму 32,3 млрд рублей. Всего у компании 1 119 заказов. Крупнейшие из них связаны с куплей-продажей движимого имущества, принадлежащего АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» (3,58 млрд рублей, компания также входит в группу «Транснефти»), и организацией технологических сетей связи для производственно-технологического процесса транспорта нефти (2,15 млрд рублей).

Третье место в списке заказчиков — у «Главтатдортранса», основного регионального заказчика, связанного со строительством дорог. Он заключил 409 заказов на 30,5 млрд рублей. Основные поставщики — упоминавшиеся в списке крупнейших подрядчиков региона «Татавтодор», «Татнефтедор» и «Алексеевскдорстрой». Самый крупный заказ, однако, получил трест «Камдорстрой» бывшего главы регионального Миндортранса Владимира Швецова — он касается заказ реконструкции улицы 40 лет Победы в Набережных Челнах, сумма — 836 млн рублей.

«Волго-ВятскУпрАвтоДор» оказался на четвертом месте в регионе с 217 заказами на 29,9 млрд рублей. Фото vv-fad.ru



Другой дорожный заказчик, связанный уже с федеральными трассами, — ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор» — оказался на четвертом месте в регионе с 217 заказами на 29,9 млрд рублей. Крупнейшие подрядчики здесь — ПСО «Казань», «Татавтодор» и чувашский «Воддорстрой». Самые крупные заказы связаны с реконструкцией трассы М-7 (заказ получен ПСО «Казань») и содержанием автодорог «Татавтодором» за 4 млрд рублей.

Замыкает пятерку крупнейших заказчиков ООО «Газпром Трансгаз Казань». У него — 690 заказов на 28,7 млрд рублей. Крупнейшим поставщиком стало ООО «Техноспецстрой», которое должно было выполнить капремонт основной нитки подводного перехода газопровода. Крупными поставщиками являются, кроме того, «Газпром питание» и петербургский «ПИИ Лигато» («Проектно-изыскательный институт линейных газотранспортных объектов»).

Места с шестого по восьмое в списке заказчиков заняли предприятия, связанные с энергетикой. В частности, шестое место оказалось у ОАО «Сетевая компания» с 1 605 контрактами на 27,9 млрд рублей, седьмое — у ОАО «ТГК-16» с 492 контрактами на 22 млрд рублей, а восьмое — у АО «Татэнерго» с 829 контрактами на 14,9 млрд.

Замыкают десятку две не связанных друг с другом, в том числе родом деятельности, организации. Девятое место за алкогольным производителем АО «Татспиртпром», который стал заказчиком в 527 заказах на 11,9 млрд рублей. Эти заказы касаются в основном поставок емкостей для продукции, а также маркетинговых мероприятий.

Наконец, десятое место — у Министерства земельных и имущественных отношений, заключившего 38 контрактов на 10,2 млрд рублей. Основная масса этих денег заключена лишь в одном тендере с ООО «Казань Экспо» на 9,5 млрд рублей, о котором рассказывалось выше.