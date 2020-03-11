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Адвокаты Шамсутдинова намерены обжаловать приговор срочнику, который издевался над солдатами

09:26, 11.03.2020
Адвокаты Шамсутдинова намерены обжаловать приговор срочнику, который издевался над солдатами
Фото: @ advokat_nagiev

Адвокаты Рамиля Шамсутдинова заявили, что намерены обжаловать приговор срочнику Рустану Мухатову, которого признали виновным в издевательствах над сослуживцами.

«Мы считаем, что суд не установил некоторые факты, имеющие значение по делу. Кроме того, принимая во внимание заявление Мухатова в ходе суда о том, что солдаты сами просили бить их, считаем, что Мухатов не раскаялся, пытается переложить вину на потерпевших, а соответственно он заслуживает более сурового наказания», — рассказал адвокат Руслан Нагиев.

Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор суда. Кроме этого была направлена жалоба в военную прокуратуру на постановление следователя ВУ СКР об отказе в возбуждении уголовного дела по факту вымогательства денег у Шамсутдинова.

Ранее Читинский гарнизонный суд приговорил солдата-срочника Руслана Мухатова, издевавшегося над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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