Адвокаты Шамсутдинова намерены обжаловать приговор срочнику, который издевался над солдатами

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Адвокаты Рамиля Шамсутдинова заявили, что намерены обжаловать приговор срочнику Рустану Мухатову, которого признали виновным в издевательствах над сослуживцами.



«Мы считаем, что суд не установил некоторые факты, имеющие значение по делу. Кроме того, принимая во внимание заявление Мухатова в ходе суда о том, что солдаты сами просили бить их, считаем, что Мухатов не раскаялся, пытается переложить вину на потерпевших, а соответственно он заслуживает более сурового наказания», — рассказал адвокат Руслан Нагиев.

Адвокаты направили апелляционную жалобу на приговор суда. Кроме этого была направлена жалоба в военную прокуратуру на постановление следователя ВУ СКР об отказе в возбуждении уголовного дела по факту вымогательства денег у Шамсутдинова.

Ранее Читинский гарнизонный суд приговорил солдата-срочника Руслана Мухатова, издевавшегося над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, к двум годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей.

