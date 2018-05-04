Верховный суд РТ согласился с посадкой экс-начальника казанской колонии

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Сегодня вступил в силу приговор экс-начальнику казанских колоний №3 и №19 Руслану Фаррахову. За взятку в 95 тысяч рублей он должен отсидеть 2,5 года колонии общего режима.

При рассмотрении апелляционной жалобы в Верховном суде РТ Фаррахову не удалось добиться смягчения наказания.

Напомним, дело признавшего вину «гражданина начальника» Приволжский райсуд Казани рассматривал дважды. Первый приговор в 3 года колонии был вынесен в сентябре 2017-го, но отменен через два месяца.