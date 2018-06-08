Начальника ИК-19 посадили на 9 лет и оштрафовали на 40 млн рублей

Сегодня Приволжский суд Казани приговорил начальника ИК-19 Алмаза Тазеева к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Кроме того, ему запрещено два года занимать должность в системе УФСИН.

Такое наказание суд вынес по предъявленным ему обвинениям по 17 эпизодам по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 290. Подчиненного Тазеева, начальника оперативного отдела ИК-19 Сергея Герасимова суд приговорил к 3,5 года общего режима и постановил запретить два года занимать должности в системе УФСИН, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского суда.

Отметим, что до объявления приговора Тазеев продолжал занимать должность главы ИК-19. Непосредственно руководил колонией назначенный и.о.

Напомним, что сотрудников УФСИН обвиняли в том, что они собирали с родственников заключенных деньги на проведение строительно-монтажных работ в колонии. Взамен они предлагали дополнительные длительные свидания, помощь в условно-досрочном освобождении и переводе в колонию-поселение. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Ранее за взятку в 95 тыс. рублей наказание в 2,5 года колонии получил экс-руководитель казанских колоний №3 и №19 Руслан Фаррахов.