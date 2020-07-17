Экс-замначальника колонии Казани взяли под стражу в Верховном суде Татарстана

Фото: "Реальное время" (старт процесса в 2017 году)

Сегодня Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор бывшему замначальника казанской колонии №19 Рамилю Файзулину и заменил условный срок в 5 лет реальным в 4 года, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Александр Шишляев.

Под стражу Файзулина взяли сразу после оглашения решения апелляционной инстанции.

Напомним, 26 мая Приволжский райсуд Казани признал экс-сотрудника ФСИН виновным в получении взяток на общую сумму 5 млн рублей — за беспрепятственный вывоз с территории колонии неучтенной продукции «ТПК Волжский завод — Деталь» и покровительство этой фирме в 2012—2017 годах. Это был уже второй приговор Файзулину. Первый — оправдательный — Верховный суд РТ отменил.

Новое решение по делу также было оспорено. Защита в апелляции настаивала на оправдании Файзуллина, а прокурор Приволжского района — на ужесточении наказания.

На прошлом заседании Верховного суда республики адвокат Шишляев заявил, что представление надзорного ведомство подано за пределами срока обжалования и просил оставить его без рассмотрения. В приобщенном к материалам дела под штампом суда и номером регистрации стояла дата подачи — 8 июня.

Сегодня представители прокуратуры представили на суд схожий документ — с печатью суда, датой 5 июня, но без номера регистрации. От суда же поступила справка, подтверждающая позицию гособвинения, что документ поступил вовремя, а его регистрация была проведена позже.