События недели: арест экс-чиновника Бориса Петрова, публичная «порка» министров и новый глава Союза писателей

Главные события недели в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Тема коррупции во властных структурах стала лейтмотивом на первой мартовской неделе. Пожалуй, самым резонансным событием стало задержание экс-главы Приволжского регионального управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Затем состоялось заседание антикоррупционного совета при президенте Татарстана, где ощутимо «попало» некоторым главам министерств и районов республики. Один из судов Казани начал рассматривать дело о мошеннической схеме в Росреестре РТ, а аналитики «Реального времени» выяснили, что в Татарстане за год количество экономических преступлений выросло почти на четверть.

Экс-главу Приволжского Ростехнадзора подозревают в крупной взятке

1 марта в Казани задержали бывшего руководителя Приволжского регионального управления Ростехнадзора Бориса Петрова.

Его подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей за разрешение на допуск к эксплуатации энергетической установки в Набережных Челнах. СК по РТ возбудил по этому факту уголовное дело. Бывший чиновник получил повестку о явке к следователю и был задержан в 4-м отделе по особо важным делам республиканского Следственного комитета.

После доставки в изолятор временного содержания Петров пожаловался на плохое самочувствие и настоял на вызове скорой. Между тем глава Следкома по РТ Валерий Липский на заседании антикоррупционной комиссии казанского Кремля сообщил, что, по версии следствия, Петров в 2019 году получил взятку на сумму более 1,4 млн рублей через посредника — экс-руководителя челнинского отдела Ростехнадзора. За вышеназванную сумму в надзорном ведомстве обещали поспособствовать представителям Haier «в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановки в городе Набережные Челны».

3 марта экс-чиновника доставили в Приволжский суд для избрания меры пресечения. С ходатайством об аресте в суд обратился следователь четвертого отдела по особо важным делам Дмитрий Линевич.

Но суд решил отправить Бориса Петрова под домашний арест до 1 мая. В прокуратуре РТ уже сообщили, что будут оспаривать эту меру пресечения.

Фото: Ринат Назметдинов

Госчиновников и глав районов раскритиковали за рост коррупции

Публичной порке подверг Рустам Минниханов чиновников на заседании антикоррупционной комиссии, где за бюджетные грехи извинялись министры спорта, образования и строительства.

Шквал негатива в присутствии СМИ прозвучал и в адрес глав муниципальных районов.

В прошлые годы журналистов либо не приглашали на такие заседания вовсе, либо пускали посмотреть фильм об итогах работы да послушать ключевой доклад, без обсуждений. В этот раз использовали кардинально иной подход. При том, что озвученные факты о проверках и возбужденных делах, больше напоминали публичную порку отдельных руководителей.

Одним досталось от Рустама Минниханова, который вел заседание, за фиктивно отдохнувших в летних лагерях детей и липовых студентов, другим — за «прихватизацию» со списанием на металлолом служебного «Мицубиси», а руководству бюджетной «Сетевой компании» попеняли на выбор банка и переплату 25 млн аффилированным подрядчикам. Президент Татарстана Рустам Минниханов убеждал глав требовать выполнения работ «до последнего гвоздя» и не подписывать себе «путевку к Липскому».



Фото: Ринат Назметдинов

Приволжский суд рассмотрит крупное дело о хищениях и взятках с ущербом почти в полсотни миллионов



В Приволжском райсуде Казани началось рассмотрение резонансного дела о фальсификациях с отчуждением 13 муниципальных участков и квартир.

В хищениях, взятках, злоупотреблениях полномочиями и подстрекательстве к этому обвиняют восемь человек. В их числе — четверо бывших сотрудников БТИ и Росреестра в Татарстане. Экс-заместителю главного госрегистратора республики вменяют персональные эпизоды подделки записей в ЕГРН.

«Дело БТИ и Росреестра» было возбуждено через несколько месяцев после обыска в доме Артура Акчурина, председателя ТСЖ «Заря-28». В 2018 году он заинтересовал сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ в рамках расследования действий одного судебного пристава.

Тогда в доме Акчурина изъяли мобильный телефон и флэшку. На основе информации из них было сформировано аж 130 томов дела. Эксперты расшифровали переписку в мессенджерах и ахнули — приятели-риелторы просили сделать новый экземпляр старых документов, скидывали нужные адреса объектов недвижимости, паспортные данные, а в ответ получали образцы постановлений райисполкомов 1945—1999 годов о выделении земли под строительство индивидуального жилья и договоры о том, что первый хозяин-частник уже продал (подарил) свой участок.

Общий ущерб по 27 эпизодам преступлений тянет на 47 млн рублей. Из них 42,5 млн — потери казанской казны в результате отчуждения девяти участков, квартиры и двух нежилых помещений. Еще две попытки хищения участков на 16 млн рублей провалились. Чуть более 4 млн рублей — ущерб тех граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли.

Фото: sibdom.ru

Татарстан на Всероссийском конкурсе проектов городской среды представят 10 городов

На этой неделе стали известны города-кандидаты, которые представят Татарстан на ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах.

Список претендентов на получение многомиллионного гранта озвучила на брифинге помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. В него вошли Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск, которые представят на конкурс свои проекты по благоустройству парков, скверов и других общественных пространств.

Участие в федеральном конкурсе для Татарстана уже не первое — начиная с 2018 года конкурс проектов по благоустройству малых городов выиграли 26 республиканских проектов, забрав из призового фонда более 1,6 млрд рублей.

Говоря в целом о республиканской программе по созданию общественных пространств, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что за 5 лет при реализации проектов освоено 14 млрд рублей, из которых почти 10 млрд — деньги республики.

Валдис Пельш в роли документалиста заинтересовался Татарстаном

На этой неделе в Казани побывал известный телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш — он готовится снять документальный фильм о Татарстане.

Сейчас идет работа над сценарием, и какой будет лента, известно лишь в общих чертах. Впрочем, Пельш обещает раскопать новые, еще неизвестные истории «из глубинки».

Об этом и других своих творческих планах артист рассказал на встрече со студентами в рамках своего визита в Казань. Пельш на протяжении двух часов общался с молодежью, рассказывал о кино и музыке, как строил карьеру до КВН, рассуждал, есть ли в современной России место подвигу. Снимать фильм планируют в два захода — весной и осенью, а полностью смонтировать его — к концу года. Бюджет фильма пока не определен, но известен основной спонсор — им стал Ак Барс Банк. Но цену вопроса ни банк, ни Пельш не озвучили.



Фото: Максим Платонов

Образование, льготная ипотека и уроки пандемии

Журналистки татарстанских СМИ на днях побывали в гостях у Рустама Минниханова на традиционной встрече, которую он проводит в канун 8 Марта.

В беседе обсуждались различные стороны школьного образования, польза программы льготной ипотеки и вред «человейников» без школ и детсадов, уроки ковида и многие другие темы.

Как рассказал Минниханов, в Татарстане планируется вакцинировать от COVID-19 около 1,7 млн человек.

Глава республики положительно отозвался о программе льготной ипотеки и заявил — ставку по ней надо снижать и дальше. «Самый главный критерий доступности жилья — это стоимость ипотеки. Она у нас доходила до 11%, и мы всегда говорили: дойти бы до 7% хотя бы. А тут 6,5%, я уверен, что ставку надо снижать еще. 6,5% — тоже большие деньги».

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане почти на четверть возросло количество экономических преступлений

Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», в Татарстане почти на четверть возросло количество преступлений в сфере экономики, достигнув максимального показателя за последние 3 года — 2 717 (прирост 22,2%).

При этом максимальный вклад в рост показателя внесли должностные преступления (758, или +45,5%) и преступления против государственной власти (616, или +42,9%). Зато по сравнению с предыдущим годом несколько снизилось количество присвоений чужого имущества (-15,4%).



В то же время российские мошенники, можно сказать, ушли на «удаленку» — в этом сегменте зарегистрировано свыше 510 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число мошенничеств в России за 2020 год выросло на треть по сравнению с 2016 годом — с 257 тыс. ед. до 335 тыс. ед.

Кузница мошенников работает стабильно: в 2020 и 2019 годах регистрировалось по 539 и 540 преступлений. Год от года растет в республике количество фальшивомонетчиков, в минувшем — также был рост — 330 случаев (+21,3%). Преступления коррупционной направленности в Татарстане также резко выросли (+25,8%). Почти в 2,5 раза стало больше служебного подлога (в 2019 году — 31 ед., в 2020-м — 107).



Кандидаты на места в Госдуму призовут к избирательной кампании соцсети

Помогут ли новые медиа выиграть предвыборную гонку за место в российском парламенте и чем грозят таргетинговые технологии в соцсетях. Ответы на эти вопросы искали социологи, политологи, депутаты, ставшие участниками заседания экспертного клуба «Волга».

К обсуждению вопроса о том, нужны ли политикам соцсети, клуб «Волга» пригласил главу ВЦИОМа Валерия Федорова, замгендиректора ИА «Интерфакс» Николая Касьянова, депутата Госдумы Олега Морозова, известных политологов, экспертов в области СММ-маркетинга и других, кто так или иначе связан с политикой или новыми медиа.

«Социальные сети не помогут вам выиграть выборы, но без них вы точно выборы не выиграете, потому что эта дистанция, которая есть между вами и аудиторией, она сокращается только с помощью новой искренности». С этим мнением, озвученным представителем ассоциации интернет-технологов Тихоном Макаровым, согласились большинство участников заседания клуба.

Обсудили на нем и новые способы борьбы за голоса избирателей. Политолог Виктор Сидоров уверен, что в соцсетях идет настоящая война за «умы молодежи, не на жизнь, а на смерть — давно такого не было». Они жертва — таргетинговых технологий, которые «совершенно блестяще сделаны». Сидоров считает, что политический рынок сегодня пустоват, партии пока спят. И вместе с мобилизацией электоральной накладывается уличная мобилизация — это новый тренд. Он озвучил свой прогноз на предстоящие выборы: «Борьба будет жесткой, к этому надо готовиться, это не 2016 год».

Фото: tatar-inform.ru

Союз писателей Татарстана возглавил поэт



На неделе в Татарстане избрали нового главу Союза писателей на XIX съезде. Председателем стал депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла (Зайдуллин).

Кроме него, на этот пост претендовали четыре кандидата Вахит Имамов, Рамис Аймет и Рафис Курбан, но Имамов и Курбан взяли самоотвод.

Съезд Союза писателей Татарстана традиционно выдался неспокойным: его участники захватывали трибуну, отпускали язвительные замечания в адрес друг друга. А писатель, драматург и депутат Госсовета республики Ркаил Зайдулла все же с третьей попытки занял место председателя.

Съезд писателей Татарстана должен был пройти еще 10 месяцев назад, но из-за пандемии его перенесли. Так что форум состоялся во Всемирный день писателя. При этом впервые он прошел сразу в четырех местах одновременно. Основная часть участников, 167 человек, собралась в театре имени Тинчурина. За происходящим через «Зум» наблюдали челнинское и альметьевское отделения.



Фото: realnoevremya.ru

Стоимость запасов охотничьих ресурсов РТ за год выросла на 5%

Несмотря на пандемию, послужившую причиной отмены весеннего охотничьего сезона, в целом эта отрасль в Татарстане закончила год с неплохими результатами.

Итоги работы за 2020 год Госкомитета республики по биоресурсам подвели на коллегии ведомства. Согласно отчетным данным, озвученным главой Госкомитета Федором Батковым, за год возросла и общая ресурсная база — стоимость запасов охотничьих ресурсов республики оценивается в 1,8 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. По запасам охотничьих ресурсов Татарстан занимает третье место по ПФО.

Оборот продукции охоты за год в Татарстане составил более 220 млн рублей, это аж на 46% больше прошлогодней суммы. Как объяснял на коллегии Батков, это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животных.

Усилилась борьба с браконьерством на территории охотничьих угодий: выявлено и пресечено свыше 1,3 тыс. нарушений по незаконной добыче биоресурсов, наложено около 2 млн рублей штрафов, взыскано уже более 90% из них. Общая сумма ущерба, причиненного объектам животного мира, составила 6,5 млн рублей. По итогам проверок возбуждено 119 уголовных дел.

