Аферы с ЕГРН и «распухший» памятник: за что «приземлили» первую леди Росреестра по РТ Аду Зайдуллину

В Казани стартует суд над бизнесменами и ВИП-регистраторами по делу с ущербом в 47 млн рублей

Сегодня в Приволжском райсуде Казани начнется рассмотрение резонансного дела о фальсификациях с отчуждением 13 муниципальных участков и квартир. В хищениях, взятках, злоупотреблениях полномочиями и подстрекательстве к этому обвиняют восемь человек. В их числе — четверо бывших сотрудников БТИ и Росреестра в Татарстане. Как выяснило «Реальное время», экс-заместителю главного госрегистратора республики вменяют персональные эпизоды подделки записей в ЕГРН, а одним из потерпевших по делу признан муниципалитет Кирова.

Изъятые телефон с флешкой потянули на 130 томов дела



«Дело БТИ и Росреестра» родилось на свет через несколько месяцев после обыска в доме Артура Акчурина, председателя ТСЖ «Заря-28». В 2018 году он заинтересовал сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ в рамках расследования действий одного судебного пристава.

Тогда в доме Акчурина изъяли мобильный телефон и флешку. Эксперты расшифровали переписку в мессенджерах и ахнули — приятели-риелторы просили сделать новый экземпляр старых документов, скидывали нужные адреса объектов недвижимости, паспортные данные, а в ответ получали образцы постановлений райисполкомов 1945—1999 годов о выделении земли под строительство индивидуального жилья и договоры о том, что первый хозяин-частник уже продал (подарил) свой участок.

По итогам масштабной проверки УЭБиПК МВД Татарстана в том же 2-м отделе Следкома по РТ в феврале 2019-го возбудили дело о мошенничестве в отношении засветившихся в переписке и неустановленных лиц. В ноябре 2020-го прокуратура РТ утвердила обвинение по этому делу в 130 томах. В декабре оно поступило в Приволжский райсуд Казани. На предварительном заседании защита просила исключить ряд доказательств, вернуть дело прокурору, однако председательствующий судья Тимур Зарипов не нашел оснований, продлил фигурантам меру пресечения и назначил старт процесса на 1 марта.

Мартыненко, директора АН «Азбука жилья», силовики считают важным звеном коррупционных связей казанских риелторов с регистраторами. Фото: Ирина Плотникова

Один из фигурантов обвинен посмертно

Общий ущерб по 27 эпизодам преступлений тянет на 47 млн рублей. Из них 42,5 млн — потери казанской казны в результате отчуждения девяти участков, квартиры и двух нежилых помещений. Еще две попытки хищения участков на 16 млн рублей провалились.

Чуть более 4 млн рублей — ущерб тех граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли. К слову, один из таких потерпевших изначально сам подозревался в преступлениях.

Еще в 400 тысяч рублей следствие оценило потери МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова от злоупотребления полномочиями со стороны директора МУП Михаила Мартыненко в 2018—2019 годах.

По версии следствия, несмотря на долги предприятия в 66 млн рублей, Мартыненко безвозмездно передал в пользование фирмам своего друга и жены муниципальные площади. К слову, супруга обвиняемого Ксения Майорова на тот момент была уже бывшей сотрудницей Управления Росреестра по РТ. А самого Мартыненко, директора АН «Азбука жилья», силовики считают важным звеном коррупционных связей казанских риелторов с регистраторами.

Перед судом сегодня предстанут восемь человек. Девятый обвиняется посмертно — Максим Хабибуллин не дожил до возбуждения дела. Дела еще двух фигурантов были выделены в отдельное производство в связи с розыском. Экс-директор развлекательного заведения «Казанова» в ТРК «Корстон» Наиль Насыбуллин бегает до сих пор, приятель Мартыненко Виталий Зотов недавно сдался. Однако до суда его дело еще не дошло.

Виталий Зотов недавно сдался. Фото: Ирина Плотникова

Список подсудимых по «делу БТИ и Росреестра»:

бывший замруководителя Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина, 49 лет;

экс-замначальника отдела Управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина, 39 лет;

экс-ведущий юрисконсульт БТИ РТ Мария Чинахова, 34 года;

бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», она же директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова, 37 лет;

председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин, 50 лет, в 2000 году получил условный срок за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ, судимость погашена;

замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко, 44 года, в прошлом четыре раза привлекался к уголовной ответственности — за хулиганство и грабеж, побои, угон и нарушение ПДД;

осужденный Сергей Бикбулатов, 30 лет; с 2018-го отбывает 17-летний срок по приговору Верховного суда РТ за вымогательство и убийство в составе ОПГ «Казаевские»;

бывшая гражданская супруга Бикбулатова, санитарка Лариса Васильева, 49 лет.

Как выяснило «Реальное время», обвинение полностью не признают Зайдуллина, Рахматуллина и Мартыненко. Остальные не согласны с тем, что участвовали в аферах в составе группы по предварительному сговору. При этом Чинахова признала — дважды брала по 40 тысяч рублей от Мазитовой за подлог липовых актов в инвентарные дела прошлых лет, но поскольку организационно-распорядительных функций не выполняла, то во взятках ее обвинили неправильно.

Акчурин просил считать его действия лишь пособничеством. По версии следствия, он был мастером подделки правоустанавливающих документов — разжился в одном из архивов старой пожелтевшей бумагой и на старых машинках печатал за мзду в 30—300 тысяч рублей нужные постановления «советских» времен. Впрочем, эксперты по делу установили: два акта, датированных 50-ми и 70-ми годами прошлого века, каким-то чудом были отпечатаны на одной машинке. А еще обнаружили на всех липовых договорах и постановлениях подписи жены Акчурина. С ее слов, о незаконности своих действий не знала, думала, что муж делает дубликаты утерянных документов. На финише следствия преследование Акчуриной было прекращено.

Аду Зайдуллину обвиняют в 14 преступлениях начиная с 2013 года, когда она была еще начальником отдела приема-выдачи документов в региональном управлении Росреестра. Фото: Ирина Плотникова

Замглавы Росреестра вменяют хищение пяти объектов

Отставного ВИП-регистратора Аду Зайдуллину обвиняют в 14 преступлениях начиная с 2013 года, когда она была еще начальником отдела приема-выдачи документов в региональном управлении Росреестра. В частности, ей вменяют личное участие в хищении пяти муниципальных объектов и покушение еще на одно мошенничество. Все аферы, по версии СК, совершались по предварительному сговору с другими участниками схемы, при этом напрямую с Зайдуллиной общались лишь ее подчиненная Светлана Рахматуллина да риелтор Михаил Мартыненко.

По данным источников «Реального времени», в конце 2000-х Мартыненко работал в агентстве недвижимости, делившем одно здание с Регпалатой на улице Ершова. После переезда регистраторов на улицу Авангардную агентство переехало следом, а позже по соседству с Регпалатой Мартыненко открыл агентство «Азбука жилья». О его знакомстве с «Адочкой» на следствии рассказывали ряд фигурантов, один сообщал — Мартыненко даже устроил в Росреестр свою будущую жену Ксению Майорову. Впрочем, Ада Зайдуллина отмечала — с Мартыненко ее знакомила сама Майорова, после свадьбы.

Эпизод 1. Хищение в 2013-м двух нежилых помещений 369 кв. м на цокольном этаже в доме №9 по проспекту Ибрагимова в Казани рыночной стоимостью 7,6 млн рублей

По версии следствия, по просьбе Мартыненко и Зотова председатель ТСЖ «Заря-28» Акчурин в 2013 году подделал документы о якобы имевшей место продаже исполкомом данных помещений в 1999 году, а дальше бывший техник БТИ и риелтор Мазитова вшила эту «липу» в инвентарное дело БТИ, воспользовавшись доверием ведущего юрисконсульта БТИ РТ Марии Чинаховой (обвиняется по другим эпизодам в двух мошенничествах и двух взятках по 40 тыс. рублей). Далее участники схемы подали документы на госрегистрацию права собственности, а Зайдуллина контролировала их действия, считают силовики. В СК полагают, что именно последняя, узнав о запросе госрегистратора в БТИ для проверки поданных документов, сказала Мартыненко о необходимости подделать такую справку с нужными данными, а позже лично передала ее одной из подчиненных с указанием — оформить.

По данному эпизоду Зайдуллиной предъявлено обвинение и по ч. 1 ст. 285.3 — внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

В СК полагают, что именно последняя, узнав о запросе госрегистратора в БТИ для проверки поданных документов, сказала Мартыненко о необходимости подделать такую справку с нужными данными. Фото: bti.tatarstan.ru

Эпизод 2. Афера 2014—2017 годов с участком на улице Плужной, 33а стоимостью 3,5 млн рублей и хищение 1,55 млн у обманутого покупателя земли Хасанова

По версии СК, участок подыскал Акчурин, сам нашел покупателя, убедил его в законности сделки на 900 тысяч рублей и фальсифицировал документы. Самостоятельно зарегистрировать чужую землю не смог и обратился за помощью к Мартыненко, а тот подключил связи в Росреестре — Рахматуллину и Зайдуллину. Как полагают силовики, Мартыненко сказал, что потребуется взятка в 150 тысяч рублей, Акчурин взял эту сумму с покупателя, но отдал только 130 тысяч. Правда, регистрация (с приостановкой, отзывом документов и подачей новых) растянулась на несколько лет, и в последующем пришлось отдать еще 500 тысяч. По версии обвинения, обе суммы разделили между собой Мартыненко, Рахматуллина и Зайдуллина.

Действия Зайдуллиной по этому эпизоду в отношении подчиненных квалифицировали еще по двум составам УК — подстрекательство к внесению в ЕГРН заведомо недостоверных сведений и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

Эпизод 3. Хищение участка 1 190 кв. м в переулке Лесопарковом,15 стоимостью 2,6 млн рублей и увод у обманутого покупателя 1,3 млн рублей (из них 500 тысяч под видом взятки)

По версии СК, в афере участвовали Акчурин, Мартыненко, Рахматуллина и Зайдуллина, а последняя дала прямое указание госрегистратору оформить регистрацию для ее «знакомых-родственников». В действиях бывшей замглавы Росреестра по РТ силовики усмотрели те же подстрекательства к преступлениям, что и по участку на Плужной.

По версии СК, в афере участвовали Акчурин, Мартыненко, Рахматуллина и Зайдуллина. Фото: Ирина Плотникова

Эпизод 4. Мошенническое отчуждение в 2013—2017 годах участка 1 411 кв. м на улице Водников стоимостью 3,4 млн рублей за «вознаграждение» 400 тысяч рублей

По версии СК, инициаторами увода этого участка были Бикбулатов и его сожительница Васильева, попросили помощи у Мазитовой за 300 тысяч рублей, та согласилась и обратилась к Акчурину. После изготовления липовых актов, подтверждающих право собственности, Мазитова, считают правоохранители, лично вшила их в инвентарное дело данного объекта, получив его за взятку 40 тысяч рублей от Чинаховой. Дальше Бикбулатов (на тот момент уже арестованный по делу «Казаевских») делится с Васильевой контактом Мартыненко как человека, «решающего вопросы в Регпалате». По версии обвинения, позже Мартыненко передают 400 тысяч рублей, а также поддельные доки, ноутбук и флешку с электронной цифровой подписью подставной дамы, на которую оформляют участок, тот подает новое заявление, и вскоре по указке Зайдуллиной участок регистрируют — без проведения правовой экспертизы документов.

Действия Зайдуллиной по этому эпизоду также квалифицированы как превышение полномочий и подстрекательство к внесению недостоверных данных в ЕГРН.

Эпизод 5. Неудачная попытка хищения участка 600 кв. м на улице Межевой, 32 стоимостью 5,1 млн рублей с покушением на хищение 750 тысяч рублей у обманутого покупателя Хасанова

По версии следствия, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемых обстоятельствам: выбранный участок успели поставить на кадастровый учет в качестве земель с назначением «уличные сети». Поэтому переделки липовых документов о выделении участка сначала под ИЖС, а затем под огород, так же как приостановки регистрации в попытках подыскать более лояльного регистратора, не помогли.

Еще два эпизода Ады Зайдуллиной касаются обвинения ее лично в искажении Единого госреестра недвижимости путем внесения недостоверных данных. Фото kazned.ru

Легким движением руки памятник превращается...

В материалах уголовного дела фигурируют данные о звонках между Рахматуллиной, Зайдуллиной и Мартыненко, а также его женой. Кроме того, несколько бывших подчиненных экс-замглавы Росреестра по РТ отзывались о ней как о «жестком руководителе», что «не приемлет отказов». Говорили, что боялись увольнения, поэтому и выполняли директивы, которые им казались сомнительными. Как то: неоднократное оформление заявлений от гражданина в его отсутствие (по объектам, фигурирующим в обвинении) — в части приостановки регистрации, прекращения и подачи дополнительных документов.

К слову, еще два эпизода Ады Зайдуллиной касаются обвинения ее лично в искажении Единого госреестра недвижимости путем внесения недостоверных данных. В первом случае, по версии следствия, подчиненный обвиняемой в октябре 2018-го удалил из электронной базы ЕГРП запись о регистрации двухкомнатной квартиры на улице Камала за ООО «Южная Поляна» и восстановил более ранние — о наличии залога на этот объект за УК «Файнэшнл Партнерс» и «Тимер Банком». Под залог квартиру в свое время оформил должник банка Манонин, однако расплатиться не смог, и квартира отошла в конкурсную массу. Но позже кредитор несколько раз менялся по договору уступки.

По версии следствия, представлявшая интересы Манонина в судах юрист являлась подругой Зайдуллиной и могла просить притормозить регистрацию перехода права. Которая в итоге растянулась почти на 10 месяцев. К слову, близкое знакомство юрист и Зайдуллина отрицали. Однако следователи раскопали их переписку, а также денежные переводы на общую сумму 50 тысяч рублей. Впрочем, инкриминировать взятку ВИП-регистратору не стали.

Еще один странный эпизод с записями в ЕГРН касается памятника истории регионального значения — дома 20 на ул. Маяковского (конец XIX в.), где в 1931—1938 годах проживал председатель Казанского общества врачей профессор Викторин Груздев. В 2011-м это здание и гараж рядом купил бизнесмен Мурат Фахрутдинов, зарегистрировал вместе с охранными обязательствами, а в 2014-м повторно обратился в Регпалату за выдачей свидетельства о регистрации. И вот ведь чудо — в новом свидетельстве площадь дома-памятника вдруг увеличилась до 1 758 квадратных метров. Хотя в оригинале и договоре купли-продаже была вдвое меньше — 868 «квадратов».

В новом свидетельстве площадь дома-памятника вдруг увеличилась до 1758 квадратных метров. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Отметим, что уже в 2020-м при воссоздании соседнего здания ДК медработников разгорелся скандал с призывами — признать «груздевский» дом самовольной постройкой и снести, поскольку в нем без разрешения возвели двухэтажный пристрой и дополнительные этажи. Увеличив тем самым общую площадь как раз до 1 758 «квадратов».

При чем здесь Ада Зайдуллина? По данным следствия, именно за ее подписью еще в феврале 2014-го в электронную базу была внесена правка, после которой площадь охраняемого объекта удвоилась.

Впрочем, напомним, вину оставившая службу ВИП-регистратор не признает ни по одному из эпизодов. Полагает, что регистраторы пытаются переложить свою вину и оговаривают ее.

Заметим, по эпизодам с участием Зайдуллиной ущерб оценен следствием в 20 млн, общий — в 2,5 раза больше. Как ранее писало «Реальное время», один из отчужденных по схеме участков на улице Международной в итоге оказался в собственности граждан США.