Политолог Виктор Сидоров: «В соцсетях идет настоящая война за умы молодежи»

Помогут ли новые медиа выиграть предвыборную гонку за место в российском парламенте, и чем грозят таргетинговые технологии в соцсетях

Почти 60% россиян, согласно недавно проведенному опросу ВЦОИМ, живут сегодня с ощущением нестабильности ситуации в стране, еще у 44% она вызывает тревогу. Между тем 2021 год станет довольно политизированным, поскольку в России грядут выборы нового состава Государственной Думы. Какую роль в борьбе за голоса избирателей могут сыграть социальные сети и нужно ли туда идти политикам? Эти и другие вопросы социологи, политологи, депутаты обсудили в ходе дискуссии на заседании экспертного клуба «Волга». За дискуссией наблюдал корреспондент «Реального времени».

Россияне утратили доверие к СМИ и разочаровались в партии власти

К обсуждению вопроса — нужны ли политикам соцсети — клуб «Волга» пригласил главу ВЦИОМА Валерия Федорова, замгендиректора ИА «Интерфакс» Николая Касьянова, депутата Госдумы Олега Морозова, а также известных политологов, экспертов в области СММ-маркетинга и других, кто так или иначе связан с политикой или новыми медиа.

В первую очередь участникам дискуссии представили данные большого соцопроса от ВЦИОМ среди жителей 80 регионов России по настроениям в обществе накануне выборов в Госдуму. Голосование пройдет в сентябре 2021 года. С учетом, что последние несколько лет Россию сотрясают экономические, эпидемиологические и социальные кризисы, то и настроение общества трудно назвать оптимистичным. В том, что дела в стране идут в правильном направлении, уверены 30%, шесть лет назад таких было на 8% больше, а в том, что стране нужна стабильность, а не реформы — 53%.

Еще один показатель — доверие к СМИ: наблюдается динамика падения у федеральных, официальных ТВ, радио и газет, информационных сайтов — если в 2015 году им доверяли 45% респондентов, то в этом году — 37% (не доверяют 36% (2015г.) и 49% — 2021г.). У региональных медиа положение немного лучше (65% против 51%). Если говорить о доверии к социальным сетям, то уровень доверия в 2015 году составлял 38%, сегодня упал на 8 пунктов, а уровень недоверия к ним вырос с 42% до 58%.

В первую очередь участникам дискуссии представили данные большого соцопроса от ВЦИОМ

Что касается нынешнего политического предпочтения россиян, то по данным опроса, заметно пошатнулось прежнее лидерство так называемой партии власти: если в 2015 году за нее выступали почти половина опрошенных, то в этом году за «Единую Россию» проголосовали бы лишь 28% респондентов. Вырос рейтинг на 3 п.п. у КПРФ с 9% до 12%, и на 1% у ЛДПР и «Справедливой России». При этом заметно выросли электоральные шансы непарламентских партий: если в 2015г. за них хотели голосовать 5%, то в этом году уже 14%. Еще одна интересная тенденция — 46% респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМА, ответили, что сегодня в стране нет такой партии, которая бы выражала интересы граждан.

Подводя итог всем озвученным данным статистики, Валерий Федоров заметил, что «политическая борьба за места в российский парламент в этом году будет непростой, есть за кого побороться».

Соцсети не помогут выиграть выборы, но без них точно не выиграть

Как считает парламентарий Олег Морозов, в этом году, несмотря на падение рейтинга у единороссов, избиратель ответы на главные вопросы будет искать у действующих партий. «Есть вопрос: как они смогут капитализировать свой политический вес в тот результат, который будет в сентябре — это уже вопрос умения работать в поле».

Приводя в пример личный опыт, который он получил довыбираясь в Госдуму в сентябре 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, Морозов уверен, что соцсети — это лишь дополнительный инструмент коммуникации между кандидатом и избирателями, главное — это очное общение между ними:

Как считает парламентарий Олег Морозов, в этом году, несмотря на падение рейтинга у единороссов, избиратель ответы на главные вопросы будет искать у действующих партий

«Ты можешь быть как угодно активен в соцсетях, но, если ты не выходишь на прямые коммуникации с людьми, с избирателями, у тебя нет обратной связи, ты не понимаешь, чего от тебя хотят, ты не слышишь людей, они тебя».

Замглавы «Интерфакса» Николай Касьянов считает, что все современные избирательные технологии, связываются с конкретными делами, а не с сухими отчетами и хвалебными песнями в адрес того или иного политика. Сегодня кандидатам в российский парламент, уверен он, «необходим конкретный багаж программ, конкретных дел, очень конкретных, обратной информации от аудитории, жителей какого-то района, или людей, связанных какой-то темой, например, экологической проблемой — все это формирует долг, который висит над избранником в связи с общей волей его избирателей, на который он обязан отвечать, и от того, насколько активно он отвечает, собственно, и зависит его политическая судьба».

Далее участники экспертного клуба решили все же обратиться к главному вопросу повестки — нужны ли политикам и депутатам социальные сети, помогут ли они достичь кандидатам победы в борьбе за место на законотворческом Олимпе. По мнению одного из лидеров ассоциации интернет-технологов Тихона Макарова, если кандидат в депутаты заводит аккаунт в соцсетях, то ему важно иметь не армию подписчиков и низкий охват, а «свою аудиторию, ядро аудитории». Еще один важный критерий — не быть чиновником в соцсетях в пиджаке и галстуке, а «показать, какой вы человек, что вы семьянин, что вы, допустим, бегаете по утрам, что у вас есть собака, что можете подойти на улице к бабушке и спросить, какие у нее проблемы, помочь ей в решении этих проблем, показать, что вы общаетесь с населением без дистанции».

Он привел в пример безоговорочной победы в выборах за пост главы Повалихинского сельского поселения в 2018 году простой уборщицы помещений. Как выяснила команда Макарова, двукратный перевес в пользу женщины, а не действующего главы, хотя тот реально решал проблемы поселка, стал простой ответ избирателей — «главе, если он хочет быть главой, просто надо научиться уважать людей». Поэтому, уверен интернет-технолог, между политиком и избирателями сегодня не должно быть серьезной дистанции:

По мнению одного из лидеров ассоциации интернет-технологов Тихона Макарова, если кандидат в депутаты заводит аккаунт в соцсетях, то ему важно иметь не армию подписчиков и низкий охват, а «свою аудиторию, ядро аудитории»

«Социальные сети не помогут вам выиграть выборы, но без них вы точно выборы не выиграете, потому что эта дистанция, которая есть между вами и аудиторией, она сокращается только с помощью новой искренности».

Это о том, как в прошлые кампании губернатор Осипов из Забайкалья заплакал в прямом эфире, рассказав о своих проблемах, или, когда глава Кемеровской области встал на колени перед человеком, у которого вся семья погибла на пожаре. В итоге все эти чиновники получили более 70% голосов на выборах.

С ним согласна известная в республике Instagram-блогер Алина Гималтдинова: «Участие депутатов в соцсетях и их присутствие там — это не для того, чтобы победить, это, в первую очередь повышение узнаваемости. Очень много избирателей и знать не знают, что это за человек, чем он занимается, да и по очным встречам не нагуляешься. Поэтому очень здорово, когда депутат рассказывает о своей деятельности, он показывает свою семью, рассказывает о своих увлечениях — доверие повышается и узнаваемость, человек понимает достоин ли он (кандидат) того, чтобы за него проголосовали».

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев также сторонник соцсетей. Он сообщил участникам экспертного клуба, что его соратниками по партии «Справедливая Россия» было принято решение закрыть печатную газету «Теплый стан» — она уже абсолютно не эффективна, признал Михеев. Местом их политической деятельности теперь станут площадки соцсетей, они позволяют «быть в одно касание от наших избирателей», поскольку с их помощью можно решить гораздо больше вопросов избирателей, уверен молодой политик.

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев также сторонник соцсетей

Умы молодежи — жертва таргетинговых технологий

Говоря о текущей политической ситуации в стране политолог, доцент КФУ Виктор Сидоров, отметил, что партийные тренды сегодня находятся в явном кризисе, а новые партии проблем не решат, поскольку «партии без личного бренда сейчас — это ноль». Он полагает, что в предстоящей выборной гонке победят те партии, которые смогут выдвинуть на передовую ярких личностей, так называемых «паровозов», которые должны светиться, показывать себя. Сидоров видит настоящим искусством ведения предвыборной борьбы слияния трех новых трендов — личное теплое участие, новая искренность и соцсети, как дополнительный инструмент.

Предвыборная борьба 2016 года повысила спрос в политической сфере России на услуги СММ-агентств, заметил учредитель одного из ведущих агентств Татарстана Регина Фасхеева. При этом она уверена, что ни одно вмешательство в блог политика извне, то есть ведение его специалистом по СММ, не сделает его блог лучше, «просто потому, что мало кто сможет транслировать его мысли, так как это сделал бы он сам — пусть это будет с ошибками, погрешностями, но зато искренне, и люди это почувствуют». Именно поэтому ее агентство не берет в работу личные аккаунты, подчеркнула Фасхеева.

Затем градус дискуссии сместился на новые способы борьбы за голоса избирателей. Политолог уверен, что в соцсетях идет настоящая война за «умы молодежи, не на жизнь, а на смерть — давно такого не было». Они жертва таргетинговых технологий, которые «совершенно блестяще сделаны, давайте признаем, что там работают отличные технологи, которые этим занимаются, и где-то кто-то их прошляпил, что в один момент они оп и выстрелили», — пояснил политолог. А если есть борьба, которая присуща любой политике, значит нужен ответ на это. Сидоров считает, что политический рынок сегодня пустоват, партии пока спят. И вместе с мобилизацией электоральной накладывается уличная мобилизация — это новый тренд. Он озвучил свой прогноз на предстоящие выборы: «Борьба будет жесткой, к этому надо готовиться, это не 2016 год».

В ответ на это Николай Касьянов задал вопрос — что нам делать с молодежью? Виктор Сидоров заметил, что как преподаватель постоянно общается со студентами, которые становятся объектами манипуляции оппозиции, и ответ на вопрос оказался довольно прост и банален — разговаривать, объяснять, что молодежью непросто манипулируют в ходе электоральной мобилизации, то есть пытаясь завоевать их голоса как избирателей.

Этот же вопрос задали и представительнице регионального отделения партии «Новые люди» Диане Шиверских. Она считает, что в среде молодых россиян нужно создавать тренд на политику. Но политолог Виктор Сидоров предостерег, что «излишняя политизация несет с собой серьезные риски и опасности».