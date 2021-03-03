Образование, льготная ипотека и уроки пандемии: что Минниханов обсуждал с журналистами перед 8 Марта

Президент Татарстана встретился с представителями СМИ в преддверии 8 Марта

Различные стороны школьного образования, польза программы льготной ипотеки и вред «человейников» без школ и детсадов, уроки ковида и многие другие темы стали предметом обсуждения на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями СМИ в преддверии 8 Марта. «Реальное время» собрало основные высказывания Минниханова.

О вакцинации и вакцинах



Традиционная встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями российских и республиканских СМИ в преддверии 8 Марта ожидаемо началась с разговоров про коронавирус и вакцинацию. В Татарстане от COVID-19 планируется провакцинировать около 1,7 млн человек, рассказал сегодня Минниханов журналистам.

Также президент отметил, что над своей вакциной работали и ученые КФУ, хотя в октябре эти работы приостанавливались, из заявления президента следует — разработки не пропадут.

— Произвести вакцину, если нет какого-то научного задела, невозможно. Такие мировые лидеры — даже они только что произвели вакцины, которые еще не дают 100%-ного эффекта. В нашей стране есть некий научный задел, который был оперативно реализован. […] То есть это не просто мы сели и сделали. То, что в Казани мы создаем такой центр изучения фармакологии, — это задел, но как быстро мы сможем его реализовать — посмотрим. В любом случае эта работа будет нужна, потому что вирус в той или иной форме всегда будет, и если у нашего университета появится такая компетенция, специалисты смогут делать вакцины под другие задачи, — рассуждал Минниханов.

В Татарстане от COVID-19 планируется провакцинировать около 1,7 млн человек, рассказал сегодня Минниханов журналистам. Фото: Максим Платонов

О последствиях пандемии для системы здравоохранения и ее уроках — для всех

Пандемия откатила состояние системы здравоохранения республики почти на 20 лет назад, заявил Минниханов.

— Помните, в конце марта приняли решение о карантине в стране, потому что не знали. Система здравоохранения не была готова. Но по большому счету это оказалась огромнейшая прослойка людей, сидели дома, не могли получать медицинскую помощь. Мы скатились на уровень 2003 года. Вся система здравоохранения, которая работала превентивно, на предупреждение, она и сегодня еще не восстановилась, — констатировал президент Татарстана.

Он добавил, что в период наиболее жестких ограничений и наиболее сложной ситуации с заболеваемостью люди многому научились, но сейчас перестают использовать этот опыт.

— Ковид, он многому научил — и маску носить, и руки мыть, и помещения обрабатывать, и социальную дистанцию [соблюдать]. Но люди очень быстро все забывают. А многие вещи надо бы взять за стандарт.

Минниханов назвал ошибкой застройку территории без объектов социальной инфраструктуры, без комплексного подхода

Про льготную ипотеку и «человейники» без школ и детсадов

Минниханов положительно отозвался о программе льготной ипотеки и заявил — ставку по ней надо снижать и дальше.

— Самый главный критерий доступности жилья — это стоимость ипотеки. Она у нас доходила до 11%, и мы всегда говорили: дойти бы до 7% хотя бы. А тут 6,5%, — говорит президент Татарстана. — Я уверен, что ставку надо снижать еще. 6,5% — тоже большие деньги. Если два миллиона дали — только процентов сколько будет. Это очень хорошая программа, и сегодня много решений в части упрощения процедуры.

В этом контексте Минниханов ответил и на вопрос «Реального времени» о ситуациях с нехваткой школ и детских садов в жилых массивах на периферии Казани, из-за чего жители, выезжающие в город, в том числе с целью отвезти детей на учебу, стоят в многочасовых пробках. Минниханов назвал ошибкой застройку территории без объектов социальной инфраструктуры, без комплексного подхода.

— Тема важная, непростая. Но когда мы осваиваем какую-то территорию, мы должны рассматривать ее как комплекс — со школьными, медицинскими учреждениями. В самом начале ошибка наша — когда мы неразумно строим жилые комплексы, а по большому счету все жители с утра встают и едут в город, затем обратно. У нас есть программа — надо создавать индустриальные парки, технопарки, другие формы [занятости], — ответил Минниханов.

Минниханов рассказал, что во время рабочих визитов в районы он всегда старается посетить школы в этом районе и пообедать там. Фото mon.tatarstan.ru

О питании в школах

Президент Татарстана обсуждал с журналистами не только доступность школ, но и организацию питания в них. Минниханов рассказал, что во время рабочих визитов в районы он всегда старается посетить школы в этом районе и пообедать там.

— Мы понимаем, что в один день привести все в порядок сложно, но мы обеспечили эту работу в республике. В целом работа выстроена, но есть вопросы, которые в течение двух-трех лет нужно приводить в порядок. Я стараюсь, когда едем в какой-то район, школу посмотреть, пообедать и своих коллег прошу. Это делать надо постоянно, постоянный контроль. Стыдно, когда бывают некачественные продукты, стыдно, когда дети не кушают, половину пищи выбрасывают. Стыдно, когда мы не можем нормальную еду обеспечить. […] Когда глава [района] будет интересоваться, хотя бы пару раз в неделю заезжать в какую-то школу на обед, тогда будет порядок, — предложил Минниханов.

Еще про образование

— Наша большая ошибка в недооценке роли школы. Мы требуем результатов ЕГЭ, а кого мы воспитываем, какие у него склонности — это уже не вопрос. Он может быть отличником, но никудышным. Может быть троечником, но замечательным человеком. Надо возродить системную работу классных руководителей с учениками и родителями, — говорил сегодня Минниханов.

Помимо учебы школьники должны посещать и внеклассные занятия — спортивные секции или творческие кружки, добавил президент Татарстана. Это должно помочь нивелировать негативное влияние на умы молодежи, которое сегодня происходит в том числе через социальные сети.

В целом же программа «Наш двор» будет продолжена, заверил Минниханов — в этом году на ее реализацию планируется направить 8 млрд рублей

Про «Наш двор»

Одна из участниц встречи рассказала Минниханову о случаях, когда подрядчики начинали работу по программе «Наш двор», но бросали ее на середине — по словам журналиста, такой случай произошел в Дербышках.

— А есть данные, что за строители. Кто готовил? Мы вообще допускать таких не будем, плюс у них же контракты. Если они деньги получили, то должны сделать. Все, что запланировано, должно быть выполнено. […] К строителям бывают претензии: некачественные материалы, не соответствующие проекту малые формы, — отреагировал президент Татарстана.

В целом же программа «Наш двор» будет продолжена, заверил Минниханов — в этом году на ее реализацию планируется направить 8 млрд рублей. «Двор ведь это как состояние души. А для людей пенсионного возраста, женщин с детьми это среда обитания», — добавил он.

Про татар, живущих за пределами республики

В Татарстане живут 30% татар, а остальные — за ее пределами, рассказал сегодня Рустам Минниханов. В преддверии Всероссийской переписи населения с ними необходимо провести большую работу, добавил он.

— Нам важно знать, где и сколько живет татар, как мы с ними контактируем. Почему мы в этом заинтересованы? Возникает желание сохранить свою самобытность, свою нацию. Важно, чтобы люди, живущие за пределами нашего региона и страны, имели возможность получать литературу, общаться с нами, приезжать к нам, — сказал Минниханов.

Уровень средней зарплаты в Татарстане, в том числе в бюджетной отрасли, выше, чем в соседних регионах, заявил Минниханов

О зарплатах бюджетников и женщинах во власти

Уровень средней зарплаты в Татарстане, в том числе в бюджетной отрасли, выше, чем в соседних регионах, заявил Минниханов, отвечая на вопрос об исполнении «майских указов» президента России Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам.

— Если посмотреть зарплаты в соседних регионах — Марий Эл и Чувашии, то уровень средних зарплат, в том числе у бюджетников, там ниже, чем в Татарстане. […] Есть указ президента, и мы будем его, безусловно, выполнять. Пока я не вижу каких-либо неправомерных действий. Если такие частные случаи будут, быстро будем реагировать, — ответил Минниханов.

Он также ответил на вопрос о количестве женщин в руководстве республики.

— Главный критерий профпригодности — умение выполнять свою работу. Специально никогда бы не стал брать на работу именно женщину или мужчину. Мы смотрим просто: кто бы мог эффективнее работать на этой позиции, — поделился Минниханов.