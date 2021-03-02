Валдис Пельш: «Если будем занимать время зрителя, то новыми историями про Татарстан»

Известный телеведущий — о фильме про республику, Казани и многом другом

Фото: Максим Платонов

Валдис Пельш, популярный телеведущий, актер и музыкант готовится снять документальный фильм о Татарстане. Сейчас идет работа над сценарием, и какой будет лента, известно лишь в общих чертах. Впрочем, Пельш обещает раскопать новые, еще неизвестные истории «из глубинки». Об этом и других своих творческих планах артист рассказал на встрече со студентами в рамках своего визита в Казань. Пельш на протяжении двух часов общался с молодежью, рассказывал о кино и музыке, как строил карьеру до КВН, рассуждал, есть ли в современной России место подвигу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фильм Пельша о Татарстане

«Я фразу для фильма придумал: «Я спокоен за здоровье нации, если лучший вид на столицу открывается с крыши библиотеки», — произнес Валдис Пельш в ходе беседы с журналистами, которая состоялась как раз в новом здании Национальной библиотеки Татарстана (откуда действительно открывается чудесный вид на столицу). Пельш рассказал, что готовится снять фильм о республике и что, идея родилась около года назад на встрече с Рустамом Миннихановым.

— Он сказал, что видел мои фильмы. Я тут же ему сказал, что если у него есть представление обо мне как о документалисте, то может имеет смысл снять фильм о Татарстане? Он эту идею одобрил, начали работать, карантин-пандемия-локдаун вышибли нас из работы почти на год, сейчас мы занимаемся написанием сценария, — рассказал режиссер журналистам.

Снимать фильм планируют в два захода: в мае и в сентябре этого года, готов же фильм будет примерно в декабре 2021-январе 2022 года. Отвечая на вопрос «Реального времени» Пельш сообщил, что фильм будут не только транслировать на «Первом канале», но и распространять через стриминговые сервисы — по словам Пельша, сейчас сервисы проявляют интерес к документальным лентам.

«Я фразу для фильма придумал: «Я спокоен за здоровье нации, если лучший вид на столицу открывается с крыши библиотеки», — произнес Валдис Пельш

Надо отметить, что на федеральных каналах в течение 2020-2021 года уже выходили крупные кинопроекты, посвященные Татарстану: это и «Волга, Кама и притоки» журналиста Сергея Брилева, вышедший к 100-летию ТАССР, и «Татарстан: путь к согласию» журналиста Алексея Михалева, вышедший в конце января 2021 года (оба транслировались на «Россия-24»). Однако фильм Пельша обещает показать новые истории, следует из слов режиссера.

Например, Пельш еще не уверен, появится ли в фильме Казанский кремль, который вроде бы визитная карточка республики, и обойти его вниманием трудно.

— Пока мы склоняемся к тому, что путешествие [по Татарстану] будет посвящено малым городкам, поселкам, людям, которые там живут, в ущерб крупным городам как Казань, Набережные Челны — тому, что известно. Мы будем снимать Казанский кремль, если найдем что-то, что еще никто не показывал, а показывать то, что уже было в других, не менее замечательных, достойных программах, мы бы не хотели. Если мы занимаем время зрителя своими историями, то это должные быть как минимум новые истории про Татарстан, — говорит Пельш.

Бюджет фильма пока не определен, но известен основной спонсор — как сообщил Пельш, отвечая на вопрос «Реального времени», речь идет об «Ак Барс Банке». В банке подтвердили эту информацию, не раскрывая, впрочем, сумму финансирования. «К нам обратились представители «Первого канала» с предложением оказать спонсорскую поддержку. Так как проект мы посчитали интересным, прославляющим Татарстан на всю Россию и рассказывающем о нашем культурном многообразии, истории республики, то мы как опорный банк республики, который на протяжении всей своей истории поддерживал различные культурно-исторические проекты, с удовольствием поддержали и этот фильм», — сообщили изданию в пресс-службе банка.

О первых клипах и передачах

Однако накануне в Казань Валдис Пельш прибыл не только для того, чтобы рассказать о новом фильме. Он встретился со школьниками и студентами в рамках дискуссионных клубов «Диалог на равных», которые проходят по нацпроекту «Образование». В течение двух часов он отвечал на вопросы казанских студентов.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Валдис Пельш является основателем группы «Несчастный случай», и в беседе со студентами он рассказал, как снимались первые клипы для коллектива, «на ворованные камеры»: за небольшую «мзду» техника, которую после рабочего дня должны были возвращать на телестудию, возвращалась туда только утром, а ночью на нее снимали клипы.

— Наш приятель Сережа Денисов показал эти клипы руководителю «Авторского Телевидения» (старейшая в России независимая частная телевизионная производящая компания — ред.) Анатолию Григорьевичу Малкину, тот сказал: «Слушай, а пригласи этих ребят ко мне. Мы пришли, в приемной сидел Игорь Угольников (известный российский актер, режиссер и продюсер — прим. ред.), чего-то ждал. Анатолий Григорьевич Малкин скзаал: «Мне кажется, что вы талантливые ребята, и у вас все получится. Там сидит Игорь Угольников, мне кажется, что он тоже талантливый парень, у него все поручится. Идите, снимите какую-нибудь передачу, деньги я дам». Он говорил это Леониду Парфенову, Сереже Гинзбургу и многим талантливым людям, которых он открыл.

Результатом стала программа «Оба-на», в котором Пельш участвовал в двух выпусках, дальше музыкант стал делать свои собственные проекты. В 1995 его пригласил к себе генеральный директор телеканала «ОРТ» (сейчас — «Первый канал» Владислав Листьев, для которого Пельш сделал свой, возможно, самый знаменитый проект — «Угадай мелодию». Пельш вспоминает, что Листьев надеялся, что за полгода «Угадай мелодию» войдет в топ-3 рейтинга телеканала, однако программа вышла на первое место рейтинга уже через месяц. Листьев расцвета программы уже не увидел — он был убит в марте 1995 года.

О том, как Пельш начал снимать документальные фильмы

По словам телеведущего, к документальному кино он пришел чисто случайно: его товарищ, телеведущий Дмитрий Хаустов, обнаружил архив неопубликованных документов деда его жены — летчика Георгия Байдукова, второго пилота летчика Чкалова, совершившего триумфальный трансполярный перелет Москва-Ванкувер в 1937 году. Из этого архива родился фильм «Люди, сделавшие землю круглой» об истории дальней авиации. Обнаруженные документы, в частности, подтверждали теорию о том, что первый коммерческий перелет через Ледовитый океан не удаося — борт экипажа Сигизмунда Леваневского рухнул из-за отказа крайнего правого двигателя.

«А дальше уже было бессмысленно как-то ничего не снимать», — резюмирует Пельш

В этом фильме одна из сцен должна была быть снята в советском общежитии, снимать ее хотели в одном из зданий МГУ, но руководство вуза противилось — договариваться пришлось самому Пельшу с ректором вуза Виктором Садовничим, в процессе родилась идея документалки про МГУ. Это было незадолго до экономического кризиса 2014 года, и тогда Пельш рассчитывал, что без проблем найдет спонсора. В кризис это стало гораздо сложнее, но фильм Садовничему уже обещали — снимать пришлось на свои средства.

«А дальше уже было бессмысленно как-то ничего не снимать», — резюмирует Пельш.

О развлечениях в условиях арктических холодов

Пельш был в нескольких экспедициях в Арктике, и не понаслышке знает о буднях полярников-метеорологов, работающих на полюсе холода. Работа более чем трудная, но, как отмечает Пельш, имеет свои яркие моменты.

— У них есть развлечение, называется «Клуб 200». Баня протапливается до 120 градусов, из нее вы выбегаете на улицу, где -80. Перепад — 200 градусов. И вы должны продержаться там 200 секунд. Человек в этот момент похож на клубящееся облако, потому что любая капелька влаги «дымится». Если вы это сделаете, вам выдают диплом, вы член «Клуба 200». Нам предложили это сделать, но тогда на улице было только -35. Мы сказали: «Это что, будет «Клуб 155». Не, нас не устраивает».

Еще там можно попить любой напиток с самым дорогим льдом в мире. На полюсе располагается крупнейшее в мире подледное озеро «Восток», которое находится на глубине свыше 3 тысяч метров, и российские специалисты до него добурились. Из скважины извлекали куски льда (т.н. керны), самому старому из которых 1,3 млн лет (!). По ним изучают атмосферу земли в тот период истории планеты, так как во льду сохранились пузырьки воздуха. Этот лед отвозят в исследовательские учреждения в Санкт-Петербурге, где простому человеку доступ к нему явно не получить. А на станции «Восток» — пожалуйста, можно попросить кусочек керна древностью в 900 тысяч лет. При этом лед спрессован под высочайшим давлением, и когда его бросают в жидкость, воздух во льду начинает пузыриться.

Пельш заявил: современный КВН стал аполитичен

О чемпионстве «Сборной «Татнефти» и о современном КВН

Валдис Пельш раньше был игроком КВН, а после — постоянным членом жюри. В ходе разговора со студентами он прокомментировал недавнее решение сделать чемпионами Высшей лиги КВН в 2020 году не одну, а две команды, одна из которых «Сборная «Татнефти». Напомним, что такое решение вызвало в среде фанатов КВН бурю негодования — многие зрители не согласились с выводами жюри и с «двойным чемпионством» в принципе. Судя по всему, симпатии пользователей были на стороне «Русской дороги».

Пельш вспомнил свой опыт игры в КВН, когда его команде не хватило немного, чтобы стать чемпионами. В итоге конкурентная команда вошла в историю, а о них все забыли.

— В 2020 году была очень сложная ситуация, было две команды: «Татнефть» и «Русская дорога», каждая из которых была достойна чемпионского титула. Но в этом же профессионализм жюри, что у нас два чемпиона в этом году, — прокомментировал Валдис Пельш.

В целом же, говоря о современном КВН, Пельш заявил: современный КВН стал аполитичен.

— Сейчас с этим пытаются как-то бороться, и те команды, которые привносят политическую остроту в КВН, они всегда выигрышно выглядят. КВН стал аполитичен, политических шуток не хватает. Это некая данность, мы как члены жюри ничего не можем с этим сделать, сказать: «Шутите чаще про наше руководство, смелее!». И если я это скажу, меня за это не выгонят, потому что выгоняют из жюри КВН по другой причине: если ты не улыбаешься.

«А вакцины вам мало?» — эмоционально, хоть и с улыбкой отреагировал Пельш, после чего принялся доказывать, что достижения в современном мире есть

О достижениях

После рассказа Пельша о фильме «Люди, сделавшие землю круглой» и трансполярных полетов один из студентов задал вопрос о том, не кажется ли телеведущему, что в современной России нет достижений, подобных подвигам, описанным в фильме «ну кроме вот вакцины». «А вакцины вам мало?» — эмоционально, хоть и с улыбкой отреагировал Пельш, после чего принялся доказывать, что достижения в современном мире есть.

— Все хихикали, «наши делают вакцину, ха-ха». А Пельш, между прочим, еще в октябре привился «Спутником V». Более того, я уверен, что 2020 год официально будет назван «Годом людей в белых халатах». Да, у нас есть огромное количество нареканий, историй врачебных ошибок, но в 2020 году имело место быть огромное количество самопожертвований и отдачи себя до конца. Я знаю много врачей, и не знаю ни одного, который бы не переболел. Они все были в красной зоне и все ловили коронавирус. Главврач Боткинской хапанул у себя в больнице коронавирус и просто изолировал себя в кабинете и лечился, продолжая работать. Подвиг этих людей будет оценен по достоинству, не сегодня, не завтра, но когда-то — говорил Пельш.

Он добавил, что люди, подобные летчикам Чкалову и Громову, «обреченные на подвиг» появляются регулярно, в том числе и в России. В этом контексте он вспомнил историю, с который сталкивался сам лично: о девочке, которой необходимы ежедневные переливания крови, и эту кровь пятеро человек сдавали по два раза в неделю, пока не нашли донора для необходимой операции. К тому моменту у каждого было около 255 сдач. «Видел этих людей — откуда у них столько крови и столько сердечной доброты? Делали это совершенно бескорыстно, вот вам подвиг. Средства массовой информации — дрянь, не освещают в должном объеме», — рассказал Пельш.

Видел этих людей — откуда у них столько крови и столько сердечной доброты? Делали это совершенно бескорыстно, вот вам подвиг

О телевидении

«Считаете ли вы, что телевидение теряет свою актуальность и перестанет существовать»? — спросила Пельша студентка, которая учится на телеведущую.

— Без сомнения, телевидение потеряло очень большую аудиторию и продолжает эти потери нести в связи с тем, что появилась новая привычная форма доставки контента. Теперь не нужно ждать, «вот, в 18.40 будет моя любимая «Угадай мелодию», а сейчас только 18.25». Время ожидания я поменял на время поиска: есть платформа, ютуб или другая область интернета, где я найду то, что мне нужно. Время уходит, чтобы вбить точную ссылку и получить то, что я хочу. Плюс, уже у многих из нас интернет заведен на «голубой экран», и мы не теряем в качестве контента. Раньше мы должны были мириться с размером экрана, сейчас это тот же самый телевизор.

По словам Пельша, его собственные дети даже не знают, что такое телевидение, так как не смотрят. Но есть и другой пласт аудитории, которой не следует пренебрегать. Доминирующая аудитория того же «Первого канала» — женщины из райцентров в возрасте 45+. «Наша задача — работать и для тех, и для этих», — отмечает Пельш.

К слову, о блогерах в интернете Пельш оказался невысокого мнения. «Это в большинстве своем, на данный момент, показ ворованных материалов и какие-то досужие рассуждения — ну, какая-то шняга, назовет это так, с плохим литературным языком и плохим представлением вообще, что интересно, а что неинтересно. Но это тоже начинает угасать потихоньку, появляется понимание, что рынок требует качества» — полагает телеведущий.