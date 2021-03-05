Оборот татарстанской охоты за пандемийный год возрос почти вполовину

Татарстан наращивает природные ресурсы

Несмотря на пандемию, послужившую причиной отмены весеннего охотничьего сезона, в целом эта отрасль в Татарстане заканчивает год с вполне неплохими результатами, рассказал сегодня глава Госкомитета республики по биоресурсам Федор Батков на коллегии ведомства. За год возросла и общая ресурсная база — госкомитет оценивает стоимость запасов охотничьих ресурсов республики в 1,8 млрд рублей, это на 5,3% больше, чем в 2019 году. По запасам охотничьих ресурсов Татарстан занимает третье место по ПФО.

Оборот продукции охоты за год в Татарстане составил 222 млн рублей, это аж на 46% выше, чем годом ранее. Как объяснял на коллегии Батков, это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира. «Больше численность животного мира, больше лицензий выдается. Сыграло роль, что стали более активно добывать кабана», — рассказал Батков.

Увеличение численности животных позволило увеличить нормы пропускной способности — на пернатую дичь в 4 раза, на бобра и ондатру — в 6 раз. Увеличивается и доход республиканского бюджета — за год поступило дополнительно 5 млн рублей.

За 2020 год в развитие охотничьих хозяйств привлечено 252 млн рублей инвестиций, добавил Батков. Однако эта сумма распределена по районам крайне неравномерно. «Настоятельно рекомендуют наряду со строительством охотничьих баз вкладываться и в дичеразведение — это наше будущее» — посоветовал Батков охотохозяйствам.

На отстрел кабанов выдали еще тысячу разрешений

Добычу кабана, кстати, увеличили не от хорошей жизни, а в связи с проникновением на территорию республики африканской чумы свиней. Начальник Главного управления ветеринарии Кабина республики Алмаз Хисамутдинов рассказал на коллегии, что сейчас очаги заболевания зафиксированы в трех районах республики — Елабужском, Альметьевском и Заинском.

Поголовье диких кабанов, разносящих болезнь, сильно сокращают в рамках регулирования численности: за 2020 год добыли уже около 3 000 особей, 2 764 особи добыли только за два месяца этого года. В лесах республики еще остается приплод 2020 года, и для большего снижения численности госкомитет выдал еще свыше тысячи разрешений на отстрел кабанов. Однако остаются еще районы, где плотность кабана не снижена до нормы в 0,25 особи на 1000 га.

«Необходим еженедельный мониторинг и сообщать обо всех павших областей. Никаких сокрытий, никаких недостоверной информации — дороже выйдет», — заявил сегодня Батков.

Два миллиона рублей штрафов и 119 уголовных дел

В 2020 году сотрудники госкомитета и других ведомств усилил надзор за охотничьими угодьями. Батков сегодня подвел итоги этого надзора — выявлено и пресечено 1345 нарушений по незаконной добыче биоресурсов, наложено около 2 млн рублей штрафов, взыскано уже более 90% из них. Общая сумма ущерба, причиненного объектам животного мира, составила 6,5 млн. рублей. По итогам проверок возбуждено 119 уголовных дел.

За прошедший год на автомобильных дорогах республики произошло 128 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, общий ущерб от которых составил десятки миллионов рублей. Это связано с ростом численности животных, улучшением качества дорог, что, в свою очередь, привело к увеличению транспортного потока, заявил Батков.

Глава госкомитета добавил, что его ведомство тесно сотрудничает с проектировщиками дорог в вопросе установки ограждающих устройств сосо специальными проходами, которые должны снижать возможности для животных выбежать на дорогу. Такие проходы уже предусмотрены в проекте трассы М-12, сообщил Батков.

Как Госкомитет искал незаконную рыбу на рынке у проспекта Победы

Отдельно Батков остановился на браконьерстве при ловле рыбы. По его словам, за 2020 год сотрудники ведомтсва изъяли у браконьеров более 9 тысяч сетей и предотвратили возможный ущерб природе более чем на 181 млн рублей.

Однако упор в борьбе с браконьерами ведомство делает на, как выразился Батков, «подрыв экономической основы браконьерства», то есть борьбу с незаконной торговлей. Ведомство проводило рейды по крупным рынкам, где сбывают незаконно выловленную рыбу, наиболее крупный из них — рынок у проспекта Победы в Казани. По оценке Баткова, там продавали рыбы на сумму около 10 млн рублей в год.

Однако до победы еще далеко. Батков посетовал, что «нелегальную» рыбу реализуют и на легальных точках, с фальсифицированными документами или вообще без таковых.

Для охотников готовят приложение

В последние годы Госкомитет по биоресурсам очень активно взаимодействует с Минцифры Татарстана в вопросе переноса «в цифру» или хотя бы в МФЦ госуслуг. Так, с 2019 года разрешения на охоту выдаются только в МФЦ, которых гораздо больше, тем территориальных подразделений госкомитета — соответственно, получение лицезий стало доступнее. Сейчас через МФЦ в год выдается около 12 тыс. разрешений на охоту.

— Уже проработан вопрос по созданию мобильного приложения «Охота в Республике Татарстан». Выделено финансирование (сумму Батков не назвал — ред.), из-за пандемии коронавируса эти средства потрачены не были, но тем не менее, работа [по созданию приложения] не оставлена — сообщил сегодня глава Госкомитета.

Александр Артемьев