«Коррупционная составляющая в нашей стране имеет постоянное присутствие»

Количество преступлений в сфере экономики в Татарстане возросло почти на четверть

Фото: Максим Платонов

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», в Татарстане почти на четверть возросло количество преступлений в сфере экономики, достигнув максимального показателя за последние три года — 2717 (прирост 22,2%). В то же время российские мошенники, можно сказать, ушли на «удаленку» — в этом сегменте зарегистрировано свыше 510 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Преступники в условиях локдауна

В Татарстане в минувшем году выросло число преступлений в сфере экономики на 22,2%, достигнув максимального показателя за последние три года — 2717. При этом максимальный вклад в рост показателя внесли должностные преступления (758 или +45,5%) и преступления против государственной власти (616 или +42,9%). А вот количество присвоений чужого имущества даже несколько снизилось по сравнению с предыдущем годом (-15,4%).

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, Татарстан 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг Кражи 17 888 15 872 16 377 20 008 19 219 -3,9% Мошенничества (хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества ст. 159–159.6 УК РФ) 6 685 6 774 5 795 7 580 9 551 26,0% Грабежи 1 142 980 908 882 814 -7,7% Разбои 307 208 167 176 153 -13,1%

— Преступления против власти также являются результатом отсутствия своевременной реакции на падение уровня жизни со стороны властей, — считает Айрат Гатин, гендиректор ООО «Юридический центр «Правосудие», кандидат юридических наук.

Кузница мошенников работает стабильно: в 2020 и 2019 годах регистрировалось по 539 и 540 преступлений. А вот количество фальшивомонетчеков в республике растет год от году, в минувшем — также был рост — 330 случаев (+21,3%). Как сказал Айрат Гатин, эти преступления присутствует всегда в тех или иных масштабах, однако в условиях непрекращающегося кризиса и больших темпов роста инфляции (при тех же уровнях заработной платы), рост такого рода преступлений вполне ожидаем. В то же время, совершение таких преступлений требует определенной технической оснащенности и достаточного уровня знаний.

Преступления коррупционной направленности в Татарстан также резко выросли (+25,8%). Почти в 2,5 раза стало больше служебного подлога (в 2019 году — 31 ед., в 2020-м — 107).

«В условиях кризиса население пытается любыми путями получить выгоду»

Но самый рекордный рост продемонстрировали три направления. На 167,7% (с 65 до 174 ед.) выросло число взяткодателей и на 102,5% (с 81 до 164 ед.) — получателей мзды. Мелкое взяточничество в республике выросло на 57,8%. А вот посредничество во взяточничестве, напротив, сократилось на 37%.

— В условиях нарастающих темпов кризиса в экономике население пытается любыми путями получить хоть какую-то выгоду. Особенно это заметно тогда, когда законодатель и исполнительная власть несвоевременно реагируют на возникающие проблемы, требующие незамедлительного ответа. Коррупционная составляющая в нашей стране имеет постоянное присутствие, обычно на местном уровне. Кроме этого, многие руководствуются логикой, что смогут затеряться среди множества подобных преступлений, останутся в тени, — считает Айрат Гатин.

В половину с 28 до 42 ед. увеличилось число злоупотреблений должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий так же выросло на 44,4%.

Среди экономически-бытовых преступлений в 2020-м отмечается рост мошенничеств на 26% (с 7580 ед. в 2019 до 9551 ед. в 2020-м). А вот краж, грабежей и разбоев в Татарстане стало меньше — минус 3,9%, -7,7% и -13,1% соответственно.

В целом в 2020 году на территории Татарстана зарегистрировано 53 856 преступлений (+8,1%; по России +1%; в ПФО +1,6%), в том числе 15 748 — тяжких и особо тяжких составов (+30,8%; по России +14%; в ПФО +18,5%). Уровень преступности в республике в расчёте на 100 тыс. населения составил 1381,4 преступления (РФ — 1392,7).



Мошенники ушли на «удаленку»

Общее число мошенничеств в России за 2020 год выросло на рекордные (за 5 лет) 30% с 257 тыс.ед. до 335 тыс.ед. При этом, справедливости ради, надо отметить положительную динамику по уменьшению грабежей (-16,2%) и разбоев (-21,7%).

По кражам наблюдается так же умеренно-положительная динамика. За год количество последних снизилось на 3,9%. Однако, такое снижение наблюдается с 2016-го года и за 5 лет составило 13,7%.

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, Россия 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг Кражи 871 084 788 531 756 395 774 159 751 243 -3,0% Мошенничества (хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества ст. 159–159.6 УК РФ) 208 926 222 772 215 036 257 187 335 631 30,5% Грабежи 61 524 56 855 50 111 45 815 38 392 -16,2% Разбои 11 416 9 104 7 474 6 739 5 280 -21,7%

Почти каждая пятая кража (18,3%), каждый двадцать пятый грабёж (4,1%) и каждое восьмое разбойное нападение (12,5%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

В январе — декабре 2020 года зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,5% в январе — декабре 2019 года до 25,0%. Практически все такие преступления (98,6%) выявляются органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (52,4%) относится к категориям тяжких и особо тяжких: 267,6 тыс. (+87,5%); больше половины (58,8%) совершается с использованием сети «Интернет»: 300,3 тыс. (+91,3%), почти половина (42,9%) — при помощи средств мобильной связи: 218,7 тыс. (+88,3%).

По словам Айрата Гатина, период локдауна, когда перемещение граждан было существенно ограничено, ознаменовалось переходом преступности в плоскость киберпреступности.