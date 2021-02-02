Двое задержанных во время митинга в Казани получили административные аресты

Двое задержанных во время митинга в Казани, прошедшего 31 января, получили административные аресты. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщается, что восемь дел было отложено. Двое задержанных, Ануфриев и Еремин, признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». Ануфриеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Еремин получил административный арест сроком на 15 суток.

По остальным материалам были выписаны штрафы.

Ранее сообщалось, что в Вахитовский суд Казани поступил 351 материал после воскресной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Набережных Челнах рассмотрели 34 административных дела в отношении участников несанкционированного митинга, все получили штрафы.

Ольга Плешкова