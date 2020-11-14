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В Казани коммунисты заложили капсулу времени в основание памятнику Ленина — видео

22:34, 14.11.2020
В Казани коммунисты заложили капсулу времени в основание памятнику Ленина — видео
Фото: скриншот

Сегодня в Казани представители партии «Коммунисты России» заложили капсулу времени в основание памятника Ленину на площади Свободы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Капсула весит 4,5 кг, сделана из нержавеющей стали, она полностью герметична. Ее стоимость не разглашается.

Текст обращения к потомкам составляли всей партией. В послании говорится и о коронавирусе. Авторы уверены, что в скором времени вирус будет побежден.

В конце октября в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Главный казанский памятник Ильичу впервые покинул свое место.

ОбществоВласть Татарстан
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