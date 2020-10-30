Перезагрузку присутственных мест в Казанском кремле оценили в 1,5 миллиарда

Очередной тендер на реконструкцию здания выиграла компания «Евростройхолдинг+» татарстанского короля госзаказов

Фото: Алексеев Игорь / wikipedia.org

Как стало известно «Реальному времени», реконструкцией здания присутственных мест и консистории в Казанском кремле займется компания «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Татарстанский король госзаказов пополнил портфель этим тендером на 377,8 млн рублей в последние дни октября. Между тем старинный комплекс, который в последние годы уже не раз обновляли, вновь пройдет масштабную реновацию. На этот раз ради нового функционального наполнения — под его крышей скоро появится музей истории. Какой именно, что предстоит сделать строителям и каких инвестиций это потребовало, — подробнее в нашем материале.

Четыре тендера на 1,5 миллиарда

Как выяснило «Реальное время», тендер на выполнение работ на одном из объектов ансамбля Казанского кремля — «Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» выиграло ООО «Евростройхолдинг+». Комплекс — объект культурного наследия федерального значения, компания вызвалась провести его реконструкцию за 377,8 млн рублей. Начальная цена госзаказа от ГБУ «Главстрой РТ» составляла 379,7 млн рублей.

Победитель аукциона известен как реставратор Казанского цирка, объектов кремля, собора Казанской иконы Божией Матери и других сооружений по проектам благотворительного фонда «Возрождение». В 2018 году «Евростройхолдингу+» достались тендеры по ремонту Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. В 2019 году компания помогла ПСО «Казань» достроить новый казанский зоопарк «Река Замбези».



Примечательно, что новый объект Владимира Казилова — комплекс присутственных мест — за последние годы уже неоднократно обновляли. Например, в прошлом году ГИСУ РТ объявило тендер на 862 млн рублей на реставрацию того же объекта, который выиграл «Евростройхолдинг+». В марте 2017 года Главинвестстрой РТ заказывал строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные работы для здания присутственных мест с постройкой бывшей консистории на 315,8 млн рублей. В общей сложности модернизация комплекса потребовала 1,5 млрд рублей.



Примечательно, что новый объект Владимира Казилова — комплекс присутственных мест — за последние годы уже неоднократно обновляли. Фото: Дмитрий Резнов

Связаться лично с Владимиром Казиловым «Реальному времени» не удалось. Его заместитель Тимур Алишев затруднился пояснить почему зданию снова и снова требуются восстановительные работы. Он сообщил, что в присутственных местах уже провели противоаварийные работы, укрепили фундаменты, своды, стены, подвалы.



— Идет выбор так называемого «приспособления», концепции здания: какие организации там будут находиться, под кого объект будет сделан, — отметил Алишев.

Реконструкция замерла в ожидании «приспособления»

В единой пресс-службе смежных структур Главстроя и ГИСУ, находящихся в подчинении Минстроя РТ, говоря о серии тендеров, пояснили, что работы ведутся поэтапно.



Восстановление присутственных мест и консистории началось в конце 2016 года, когда выселяли тех, кто занимал здание, сообщил «Реальному времени» главный архитектор музея-заповедника «Ансамбль Казанского кремля» Рустэм Забиров.

В технической документации последней госзакупки содержится внушительный перечень работ по реконструкции, ее по контракту должны завершить до 31 мая следующего года. Виды деятельности группируются по отдельным подъездам объекта. В их числе архитектурные решения по усилению фундамента, стен, сводов, чердачных перекрытий, оконных проемов, подведение инженерных сетей, установка окон, лестниц, ремонт входных групп, монтаж витражей, стеклянных витрин, гардин, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Кроме того, в документе перечислены реставрационные работы на сводах, с восстановлением лепнины, а также благоустройство и озеленение территории. Впрочем, как выяснилось, часть этих работ уже выполнена.

— Убрали все перегородки, укрепили фундаменты, практически сделали фасады, обновили коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию, — подтвердил Рустэм Забиров слова предыдущего собеседника.

Но сейчас техническая работа замерла в ожидании проекта приспособления здания, которым и занимаются специалисты, отметил главный архитектор кремля. По его словам, предположительно на первом этаже здания разместится детский центр, кафе, ресторан, сувенирный магазин. Практически весь второй этаж скорее всего займет музей. Прежде чем приступить к отделке, необходимо решить еще немало задач, полагает Забиров.

— Сейчас окончательно решается вопрос, что там будет. И после этого предстоит еще много работы в зависимости от проекта приспособления. Например, в зависимости от назначения здания надо будет подводить соответствующим образом коммуникации, до отделки еще не скоро, — отметил Рустэм Забиров.

Помимо этого, он отметил, что запланирована и работа по благоустройству двора между присутственным местом и стеной кремля, но видимо, все это войдет уже в следующую очередь реконструкции. Прежде необходимо утвердить концепцию двора.

Концепция музея в руках всего научного сообщества

Как выяснилось, на паузе оказалось техническое исполнение, но не творческое. Оно как раз в активном движении и вышло на новый финишный этап, о чем нашему изданию рассказал директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов, в прошлом руководивший музеем-заповедником «Казанский кремль». По его словам, в понятие большого музея площадью до 4 тыс. кв. метров входит все двухэтажное здание, которое будет включать зоны общепита, сувенирные, игровые зоны для детей. И его двор тоже является музейным пространством. Сама же экспозиция разместится на втором этаже и примерно может занять 2 тысячи «квадратов».

— Научное сообщество подготовило концепцию музея Казанского кремля. Она завершена на сегодня до каких-либо новых правок. За ее разработку отвечают у нас в республике Министерство культуры, целый ряд академических институтов, среди которых и КФУ. Чтобы выйти на новый уровень и поставить точку в дискуссиях, решили обратиться к ведущим исследователям, музейным сотрудникам России, — пояснил Рамиль Хайрутдинов.

Татарстанцы попросили российское историческое общество и его председателя Сергея Нарышкина порекомендовать экспертов. В результате в комиссию по созданию музея вошли ведущие ученые, историки, академики. В их составе директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, директор института российской истории РАН Юрий Петров, директор петербургской Кунсткамеры Андрей Головнев, доктор исторических наук, академик Академии наук РТ, специалист по истории государственности татарского народа Индус Тагиров.

— Хотели избежать любых полемик по поводу содержательной части и в полной мере соответствовать общему видению татарстанских и российских ученых, так, чтобы это был общий взгляд, чтобы избежать разных толкований. Тем более мы не учебник пишем, а средствами визуализации, вещественных находок, артефактов должны показать сложный путь, который прошел наш регион во времени и пространстве. Конечно, здесь должно быть широкое историческое понимание, но и музейное видение. Поэтому мы очень рады, что столько талантливых коллег дали согласие и с удовольствием занимаются вместе с нами этой концепцией. Экспертная группа внимательнейшим образом изучила концепцию. Есть уже и первая реакция наших коллег в письменном виде, но планируется в самое ближайшее время провести обсуждение, в том числе с участием и разработчиков. И уже будет ясно дальнейшее движение, в чем оно будет выражаться, — рассуждает Рамиль Хайрутдинов.

Будет ли здание присутственных мест называться музеем истории, ученый пока затрудняется ответить: «Название до сих пор является для нас загадкой. До сих пор его для себя называем музеем Казанского кремля. Естественно, речь идет об истории, культуре. Мы всего лишь представители научного сообщества, разработчики творческой концепции. Надеемся, в ходе предстоящего обсуждения придем уже к общему пониманию и названия этого музея».

Глава института КФУ добавил также, что сейчас идет речь не об архитектурных решениях и композиции залов, а об общем визуальном ряде: «что где в какой последовательности, с какой точки зрения излагать и поэтому взгляд гораздо глубже, шире». Вот почему требуются мнения не только архитекторов, историков, но и культурологов, искусствоведов, музейных работников.

Тюрьма Шейнкмана

Присутственные места (Губернская канцелярия) — историческое здание в столице Татарстана, на территории Казанского кремля. Реставрацию этого объекта уже проводили, чуть больше 10 лет назад, в 2006—2009 годах. Это единый комплекс, включающий здание бывшей духовной консистории. Присутственные места вытянуты вдоль главной улицы кремля (ныне проезд Шейнкмана). Корпус консистории расположен перпендикулярно основному, с северной стороны, доходя до Консисторской башни кремля. Основное строение делится на три секции и имеет несколько входов с улицы. В подвальном этаже сохранились сводчатые помещения, которые освещаются через оконные приямки. К двору между зданием и кремлевской стеной ведут два сквозных проезда.

Автором двухэтажного здания присутственных мест является первый профессиональный казанский архитектор Василий Кафтырев, который работал в городе с 1767 года. Сенат направил его в Казань для детализации генерального плана города, разработанного комиссией Санкт-Петербурга и Москвы после большого пожара, случившегося здесь в 1765 году. Примыкающее к присутственным местам здание консистории перестроили в XVIII веке из корпуса архиерейского двора, восходящего к XVI веку. В XIX веке оформление корпуса было упрощено.

Корпус консистории расположен перпендикулярно основному, с северной стороны, доходя до Консисторской башни кремля. Фото: Игорь Алексеев/wikipedia.org

В центральной секции объекта располагалась Судебная палата, основные помещения которой размещались на втором этаже, куда вела парадная лестница. К лестнице примыкали «секретная» и «секретарская». По второму этажу идет протяженный коридор, соединяющий разные секции. Расположенные вдоль коридора комнаты предназначались для приказных служителей. В период взятия города войсками Белой гвардии, в августе 1918 года, в здании находился в заключении перед казнью председатель Казанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яков Шейнкман.