В Казани на Подлужной попытались снести памятник архитектуры, владелец здания — фирма дочери Равиля Зиганшина

Фото: Телеграм-канал "Архитектурасы"

В Казани 9 мая начали сносить памятник архитектуры — краснокирпичную усадьбу с флигелями постройки XIX века. Объект культурного наследия находится по адресу улица Подлужная, дом №49. С помощью крана рабочие стали демонтировать кровлю и перекрытия.

Очевидцы позвонили в Государственный комитет РТ по охране объектов культурного наследия, кроме того, сигналы поступили в полицию и прокуратуру. Как сообщает телеграм-канал «Архитектурасы», госкомитет Татарстана по охране памятников немедленно остановил работы. Крышу здания к этому моменту уже успели разобрать.

Объект культурного наследия принадлежит ООО «Торговый дом «Мирадель». По данным Контр-фокус», учредитель компании — Аделя Зайнутдинова, дочь владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. «Информация проверена. Владелец памятника архитектуры на улице Подлужной — Зиганшин Равиль Хабибуллович», — сообщает автор канала «Архитектурасы».