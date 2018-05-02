Мистахов Ренат Искандерович
Общая информация
Директор судостроительной корпорации «Ак Барс», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился 12 сентября 1975 года.
Образование:
1999 год — Российский государственный открытый технический университет путей сообщения ( специальность «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» )
Трудовая деятельность:
1999 — 2008 гг. — первый заместитель начальника Казанского отделения ГЖД, начальник отдела перевозок Казанского линейного станционного объединения, начальник станции Юдино.
С ноября 2009 год — генеральный директор ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького».
С октября 2014 года- депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: ул. Заводская, 5
- Телефон: (84371) 5-76-10
- Email: info@zdship.ru
- Сайт: www.zdship.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018