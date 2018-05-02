Список персон

Мистахов Ренат Искандерович

Гос. ведомства, Промышленность, Машиностроение
Мистахов Ренат Искандерович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Директор судостроительной корпорации «Ак Барс», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился 12 сентября 1975 года.

Образование:

1999 год — Российский государственный открытый технический университет путей сообщения ( специальность «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» )

Трудовая деятельность:

1999 — 2008 гг. — первый заместитель начальника Казанского отделения ГЖД, начальник отдела перевозок Казанского линейного станционного объединения, начальник станции Юдино.

С ноября 2009 год — генеральный директор ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького».

С октября 2014 года- депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: ул. Заводская, 5
  • Телефон: (84371) 5-76-10
  • Email: info@zdship.ru
  • Сайт: www.zdship.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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