Японцы лишили Вячеслава Зубарева 18-летней монополии на Toyota

Подконтрольная семье соратника Сергея Чемезова группа компаний станет вторым официальным дилером марки в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Группа компаний ТТС Вячеслава Зубарева теряет державшуюся 18 лет региональную монополию на продажу и обслуживание одного из своих опорных автобрендов Toyota. Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана появится второй официальный дилер популярной марки. Соглашение с российским представительством японского производителя подписала группа компаний «КАН АВТО», которая принадлежит семье Николая Колесова, главы концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». Под новое направление новоявленный конкурент «ТрансТехСервиса» строит автосалон на Оренбургском тракте, но не там, где сосредоточены остальные автоцентры «КАН АВТО», а ближе к центру Казани. Вероятно, причина охлаждения отношений Toyota и «ТТС» кроется в снижении продаж марки в регионе автодилером, который в последнее время сделал ставку на направление автомобилей с пробегом, а также в общем состоянии продаж марки, которые упали в России в 2020 году.

В соответствии с требованиями дистрибьютора



Разрешение на строительство своего 15-го по счету автосалона на земельном участке 23Д по Оренбургскому тракту получило казанское ООО «КАН АВТО Недвижимость». Новый салон будет построен в районе Танкового кольца — напротив ЖК «Чистое небо». Участок площадью 1,25 га располагается между Оренбургским трактом и проспектом Универсиады, его кадастровая стоимость составляет почти 101,27 млн рублей.

— Этот участок был приобретен в 2016 году, — сообщил «Реальному времени» директор по развитию ГК «КАН АВТО» Илья Савинов. — Участок уникальный в том смысле, что его огибают с двух сторон две крупные городские транспортные артерии. Мы его выкупали целенаправленно, специально под автосалон Toyota — он максимально удовлетворил все высокие требования дистрибьютора.

Строительство автоцентра на Оренбургском тракте уже начато, а открытие запланировано на вторую половину 2021 года.

— Автосалон «Тойота Центр Казань Юг КАН АВТО», площадью почти 3 тысячи квадратных метров, будет выполнен в фирменном стиле бренда «Тойота» и в полном соответствии с требованиями дистрибьютора, — сообщили в пресс-службе компании. Объем инвестиций в новый салон в «КАН АВТО» традиционно не раскрывают. Вообще, закрытость — обычное дело для этого автодилера, владельцем которого является семья Николая Колесова — одного из влиятельных оборонных промышленников близкого круга Сергея Чемезова. Номинальным владельцем автодилера является сын Колесова Александр. Однако понятно, что реальным управлением компании занимаются совсем другие люди.

Номинальным владельцем автодилера является сын Колесова Александр. Фото: Максим Платонов

Ставку на дешевизну не делают

На вопрос «Реального времени» о том, как дилер оценивает перспективы нового салона в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в компании ответили:

— Если говорить о продажах бренда Toyota в Татарстане и Казани, то на протяжении последних лет доля рынка этого бренда [была] ниже, чем в среднем по России.

Таким образом, мы видим большой потенциал для развития бренда в нашем городе и считаем, что с появлением нового дилерского центра ситуация позитивно изменится не только в части увеличения объема продаж, но и с точки зрения качества обслуживания клиентов.

В «КАН АВТО» говорят, что марка Toyota «зарекомендовала себя как один из самых надежных и качественных автомобильных брендов, обладающих при этом привлекательным дизайном и современным оснащением». Там не считают, что в условиях кризиса стоит полностью переключаться на более дешевые модели бренда.



Компания работает с японцами с 2002 года, то есть 18 лет, занимаясь продажей и обслуживанием марки в 10 городах Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области. Фото: Максим Платонов

Главное — стратегия

— Представлять бренд Toyota для нас стратегически важно, — говорит Савинов. — Мы вели об этом переговоры 8 лет и в 2020 году подписали соглашение о намерениях.

Получается, что бороться с «ТТС» за бренд Toyota ГК «КАН АВТО» начала еще в 2012 году — с момента, когда крупнейший региональный авторетейлер с помпой, в присутствии президента «Тойота-Мотор» Такеши Исогая, открыл на улице Декабристов автосалоны Toyota и Lexus. В отличие от руководства «КАН АВТО», Вячеслав Зубарев тогда не скрывал размер инвестиций — он назвал сумму в 1,2 млрд рублей.

Для Вячеслава Зубарева и его «ТТС» влезание «вечного конкурента» в их отношения с Toyota — это наверняка удар в самое сердце. Компания работает с японцами с 2002 года, то есть 18 лет, занимаясь продажей и обслуживанием марки в 10 городах Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.



«Реальное время» обратилось с запросом в «ТТС», чтобы выяснить, как в компании Вячеслава Зубарева относятся к появлению нового игрока на рынке, оценивают сегодняшнюю ситуацию с продажами автомобилей Toyota и свои перспективы на будущее. Пока ответ не поступил, по получении наше издание готово его опубликовать.

«Это выгодно республике»

— Два всегда больше, чем один, а конкуренция всегда ведет к улучшению качества сервиса, дополнительным бонусам для клиентов и, что самое главное, к возможности выбора, — отреагировал на новость о приходе второго официального дилера японского бренда руководитель Ассоциации «Автомобильные дилеры Республики Татарстан», гендиректор ГК «Апельсин» Руслан Абдулнасыров. — Есть в этом выгода и для Татарстана — в республике появится еще один налогоплательщик, получит развитие автомобильный сектор, появятся новые рабочие места и более квалифицированные кадры.

У Абдулнасырова есть свои причины радоваться ослаблению позиций «ТТС». Несколько лет назад владелец автодилера Вячеслав Зубарев обошел его в борьбе за лакомый кусок рынка Набережных Челнов.

По словам Абдулнасырова, ценовая политика бренда всегда одинакова для всех — официальные дилеры обязаны продавать автомобили по одной цене, демпинговать тут не получится. Завлекать покупателей каждому из них придется другими способами.

— Для дилера, который пришел на рынок первым, это повод стать лучше, — уточнил он. — Поэтому автомобильные бренды обычно стараются, чтобы в каждом регионе было несколько игроков.

Клиентов «ТТС» поделят на двоих

А вот с точки зрения экс-директора дилерского центра CHERY обанкротившегося «Триал Авто» Владислава Куранова, появление еще одного официального дилера Toyota в Казани станет серьезной проблемой для «ТрансТехСервиса».

— Разумеется, клиентам конкуренция будет на руку. Но с учетом падения покупательской способности населения и того, что автокредиты люди берут все менее охотно, продажи автомобилей не вырастут. Просто покупатели, которые раньше пришли бы к одному дилеру, теперь «размажутся» на двоих — и все.

Точно также на два дилерских центра «размажутся» опытные кадры — менеджеры, мастера по обслуживанию автомобилей.

— Переворота в ценах не будет, улучшения качества услуг не произойдет, поскольку работать будут одни и те же специалисты, — полагает он.

— Сегмент легковых автомобилей Toyota условно можно поделить на две части — крупные внедорожники — такие, как Land Cruiser, им подобные и просто легковые автомобили. И по моим данным, заводы, выпускающие первую группу автомобилей, были полностью остановлены в пандемию, — говорит основатель казанского аналитического агентства «Промрейтинг» Антон Глухов. — Их производят на территории Японии и поставки были настолько ограничены, что, по моим личным данным, квоты на Татарстан на 3-4 месяца (данные осени 2020-го) составили 15—20 штук. Это вызвало ажиотажный спрос после того, как локдаун закончился, из салонов просто все вымели. Идут уже на вторичный рынок, так что на свежие внедорожники цена поднялась на 200—300 тысяч. И после того как поставки Toyota возобновятся, ценник на новые автомобили тоже станет уже другим.

По мнению Глухова, приход на рынок второго официального дилера и возникшая вследствие этого конкуренция ударит по прибылям «ТТС».

— Сейчас дилеры зарабатывают не столько на продажах, сколько на обслуживании. У любого монополиста цены на обслуживание растут, а качество падает. Поэтому в новый салон «КАН АВТО» начнут перетекать клиенты «ТТС». Да и чисто логистически в этот новый автосалон удобнее заезжать. Я думаю, что это приличный удар по «ТТС» — в Татарстане марку Toyota любят, она занимает приличный сегмент местного рынка.

Продажи упали

Toyota теряет продажи в России не первый год. По данным агентства «Автостат», в 2019 году российские дилеры Toyota реализовали 103 597 автомобилей, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате Toyota заняла 6-е место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9%.

Согласно сводной статистике издания Vercity, в 2020 году продажи новых машин Toyota в России рухнули почти вдвое. За январь — декабрь дилеры марки смогли продать только 57 675 авто. Удержавшись пока в пятерке лидеров рынка по количеству проданных авто, японцы, похоже, окончательно проиграли масс-маркет доминирующему АвтоВАЗу и гибким корейцам Kia и Huyndai. Самая продаваемая модель Toyota в России — кроссовер RAV4, которых удалось реализовать 13 422 штуки. Как и для других марок, лучшим месяцем 2020 года для Toyota в России стал «предпандемийный» март.

Согласно сводной статистике издания Vercity, в 2020 году продажи новых машин Toyota в России рухнули почти вдвое. Фото: Максим Платонов

— В России за 10 месяцев 2020 года было куплено 72 370 новых легковых автомобилей Toyota — на 11 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года (81 650 автомобилей), — сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентстве «Автостат». — По Татарстану продажи за 10 месяцев 2020 года — 2 280 автомобилей, тогда как за 10 месяцев 2019-го было продано 2 350. Таким образом, падение продаж составило 3 процента.

Что касается наличия двух Тойота-центров в городе с населением более 1 млн человек, то, по мнению специалистов «Автостата», это вполне нормально:

— Например, в Уфе, Челябинске и Перми тоже по два дилерских центра Toyota, а в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — по три. Ставка на эту марку очень оправдана — ее продукцию ценят, она всегда пользуется устойчивым спросом. К тому же Казань, да и сам Татарстан — довольно развиты экономически. Поэтому открытие в столице республики второго Тойота-центра можно лишь приветствовать.

— Произойдет передел рынка — теперь то, что получал один игрок, будет делиться на двоих. Это борьба за рынок на долгосрочную перспективу, не более. Ну и за ту часть клиентов, которая может перейти на сервис к другому дилеру, если он предложит лучшие условия, — резюмирует Владислав Куранов.

