Татарстанцы стали чаще покупать новые авто, но их цена осталась неизменной
Рынок новых автомобилей в Татарстане переживает бум. Количество новых машин, выставленных на продажу в феврале 2025 года, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена нового авто осталась практически неизменной, составив 2,8 млн рублей, сообщили аналитики «Авито Авто».
- Согласно исследованию, наибольшей популярностью среди жителей Татарстана пользуются автомобили марки Lada, на долю которых приходится 30,2% от общего спроса. За Lada следуют китайские бренды Chery (8,4%), Haval (7,2%), Changan (6,4%) и Omoda (5,3%).
Самой востребованной моделью стала Lada Granta, занявшая 11,8% рынка. Второе место также у Lada, но уже Vesta (6,6%). Замыкает тройку лидеров китайский кроссовер OMODA C5 с 3,6%, за которым расположились Lada Niva Legend (3%) и «Москвич 3» (2,9%). При этом наибольший рост популярности показала Lada Vesta Cross — ее востребованность увеличилась на 35%.
По количеству объявлений о продаже также лидирует Lada (16,3%), за ней следуют Chery (15,9%), Haval (11,3%), Changan (9,4%) и OMODA (3,4%). Самой предлагаемой моделью стала LADA Granta (5,3%), за которой следуют HAVAL Jolion (4,3%) и LADA Vesta (3,8%). LADA Granta также показала самый впечатляющий рост предложения — в 6,9 раза.
— Рынок новых автомобилей в Татарстане демонстрирует острую конкуренцию между отечественными и китайскими брендами. LADA укрепила свои позиции, увеличив долю с 24,7% до 30,2%. Это говорит о динамичности рынка и меняющихся предпочтениях автолюбителей. Тем, кто планирует покупку нового авто, рекомендуем воспользоваться сервисом «Селект» от «Авито Авто», где представлены машины от проверенных дилеров, а персональный менеджер поможет с выбором и покупкой, — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.
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