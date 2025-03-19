Татарстанцы стали чаще покупать новые авто, но их цена осталась неизменной

Фото: Динар Фатыхов

Рынок новых автомобилей в Татарстане переживает бум. Количество новых машин, выставленных на продажу в феврале 2025 года, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена нового авто осталась практически неизменной, составив 2,8 млн рублей, сообщили аналитики «Авито Авто».

Согласно исследованию, наибольшей популярностью среди жителей Татарстана пользуются автомобили марки Lada, на долю которых приходится 30,2% от общего спроса. За Lada следуют китайские бренды Chery (8,4%), Haval (7,2%), Changan (6,4%) и Omoda (5,3%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самой востребованной моделью стала Lada Granta, занявшая 11,8% рынка. Второе место также у Lada, но уже Vesta (6,6%). Замыкает тройку лидеров китайский кроссовер OMODA C5 с 3,6%, за которым расположились Lada Niva Legend (3%) и «Москвич 3» (2,9%). При этом наибольший рост популярности показала Lada Vesta Cross — ее востребованность увеличилась на 35%.

По количеству объявлений о продаже также лидирует Lada (16,3%), за ней следуют Chery (15,9%), Haval (11,3%), Changan (9,4%) и OMODA (3,4%). Самой предлагаемой моделью стала LADA Granta (5,3%), за которой следуют HAVAL Jolion (4,3%) и LADA Vesta (3,8%). LADA Granta также показала самый впечатляющий рост предложения — в 6,9 раза.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Рынок новых автомобилей в Татарстане демонстрирует острую конкуренцию между отечественными и китайскими брендами. LADA укрепила свои позиции, увеличив долю с 24,7% до 30,2%. Это говорит о динамичности рынка и меняющихся предпочтениях автолюбителей. Тем, кто планирует покупку нового авто, рекомендуем воспользоваться сервисом «Селект» от «Авито Авто», где представлены машины от проверенных дилеров, а персональный менеджер поможет с выбором и покупкой, — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

Рената Валеева