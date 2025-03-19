Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов за февраль

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Татарстан занял третье место в России по количеству выданных автокредитов в феврале 2025 года, выдав 3,1 тыс. займов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Это ставит регион в один ряд с Москвой (3,38 тыс.) и Московской областью (3,06 тыс.), лидирующими в данном сегменте кредитования.

Однако общероссийская тенденция демонстрирует снижение объемов автокредитования. В феврале 2025 года в стране было выдано 60,7 тыс. автокредитов, что на 6,2% меньше, чем в январе (64,7 тыс.). Это пятое подряд снижение после пика в сентябре 2024 года. Объем выданных автокредитов также сократился на 6,7%, до 73,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число выданных автокредитов в феврале 2025 года снизилось на 53,3% (в феврале 2024 года — 130,1 тыс.).

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте наибольшее снижение зафиксировано в Ростовской, Ставропольской и Краснодарской областях, а также в Москве и Московской области. В ряде регионов, напротив, выдача автокредитов увеличилась.

Напомним, россияне оформили автокредитов на рекордную сумму в 2,34 трлн рублей в 2024 году. Это на 58,3% больше, чем в 2023 году. При этом Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Объем выданных кредитов в республике составил 109,4 млрд рублей.

Рената Валеева