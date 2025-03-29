Эксперты выяснили, какие автомобили в Татарстане чаще всего продаются от первого владельца

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты сервиса «Автотеки» изучили данные в отчетах и узнали, какие автомобили в возрасте 3—5 лет чаще всего попадают в продажу с одним собственником в ПТС.

Оказалось, что за последний год — с марта 2024 года по февраль 2025-го — число таких предложений по России выросло на 12% относительно аналогичного периода годом ранее.



По данным «Автотеки», больше всего автомобилей с одним владельцем у марки Renault — 55,5% от всех авто этого бренда в базе сервиса. На втором месте LADA (55,4%). Skoda (52,5%) заняла третье, однако число таких машин больше других увеличилось именно у этой марки — на 7,3% за год. Также в пятерку вошли Hyundai (49,6%) и Kia (46,4%).



Реальное время / realnoevremya.ru

Среди моделей по этому показателю лидирует LADA Vesta с 61,8%. Также в топ-5 вошли Hyundai Creta (59,7%), Skoda Rapid (58,7%), LADA Granta (57,1%) и Kia Rio (48,7%).



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что на вторичном рынке иномарок в Казани уверенно лидирует Kia Rio, оставляя позади такие популярные бренды, как Volkswagen, Hyundai и Ford.



Матвей Гавриков